Başbakan'dan sendikalara: Aklınız neredeydi?

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, "Sabrımızın sınırı var. Birilerinin bir şey yapmasını bekliyoruz. Yoksa biz de elimizdeki bilgileri açıklarız" diyen Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un sözleriyle ilgili olarak medya üzerinden tartışmaya girmeyeceğini belirtirken "Benim de moralim zaman zaman bozuluyor" dedi. "Ben sizin kadar önemsemiyorum" diyerek tartışma yaratan açıklamalardan sonra Başbuğ ile görüşmediğini açıklayan Erdoğan, TEKEL işçilerine değinirken,

4-C düzenlemesinin 2004 yılında sendikaların önerisiyle düzenlendiğini belirterek, sendikalara sendikalara "Şimdiye kadar aklınız neredeydi?" dedi. Erdoğan, bir uyuşturucu operasyonu sonrası gözaltına alınan yeğeniyle ilgili olarak da, "Gereği neyse yapılması gerektiğini söyledim. Ben kendisini yıllar önce yeğenlikten sildim" dedi.



Başbakan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a hareket etmeden önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Erdoğan, bir gazetecinin, ''Komuta kademesinde geçen hafta Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın açıklamaları vardı. Açıklamalarda, askerlerde bir moral bozukluğu olduğundan bahsettiler ve 'kimsenin ordunun moralini bozmaya hakkı yok' dediler. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Başbuğ, 'benim elimde de bilgi ve belgeler var' demişti. Bu kapsamda bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, dün akşam (12 Şubat 2010) bir televizyon programına katıldığını ve burada bu konuyu açıkladığını hatırlattı.



Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



''Ben medya üzerinden böyle bir tartışmanın, müzakerenin içinde yer almam. Genelkurmay Başkanı ile zaten her hafta olağan toplantılar yapıyorum. Bu konuları gerekirse orada görüşürüz, görüşüyoruz. Dolayısıyla bu tür spekülasyonlar içinde bir başbakan olarak yer alırsam, bizler bu makamı iyice küçültmüş oluruz. Böyle bir değerlendirme içine girmeyeceğim.''



Bir gazetecinin, ''Sayın Genelkurmay Başkanı ile dün akşamdan (12 Şubat 2010) bu yana bu konuyla ilgili bir görüşmeniz oldu mu?'' sorusuna Erdoğan, ''Hayır. Ben sizin önemsediğiniz kadar önemsemiyorum da onun için. Benim de moralim zaman zaman bozuluyor biliyorsunuz. Bazen şirazesinden çıktığı da oluyor. Biliyorsunuz bazı şeylerde bunlar oluyor'' yanıtını verdi.



Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin ''yeğeninin tutuklandığı, kendisinin de bu konuda gereğinin yapılmasını istediği'' yolunda haberler yayımlandığını hatırlatması üzerine, ''Verilen haberler doğru. Bu konuda ben gerek valim, gerek emniyet müdürüme açık ve net söyledim. 'Gereği neyse açık ve net yapın' dedim'' diye konuştu.



Erdoğan, kendisinin zaten ismi geçen yeğeni ile başbakanlığının ilk zamanlarında bir görüşmesi olduğunu ifade ederek, ''Ondan sonra da adeta ben yeğenliğimden silmişimdir. Benim doğrularımla ve ilkelerimle kaynaşmayan bir yapısı vardır. Dolayısıyla şu anda hukuk neyse, yasalar neyi gerektiriyorsa bunu yapmışlardır. Ben de ona özellikle saygı duyarım'' dedi.



'Sendikalar ayıp etmiyor mu?'



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TEKEL işçileriyle ilgili bir soru üzerine, işçilere ay sonuna kadar 4-C’ye geçmeleri çağrısında bulundu.



Erdoğan, “İşçilerimize şimdiye kadar zulmetmedik, zulmetmeyeceğiz” diye konuştu. Söz konusu uygulamanın 2004’te yapıldığını hatırlatan Erdoğan, “Bugüne kadar aklınız neredeydi?” diye sordu.

4-C formülünü sendikaların önerdiğini belirten Başbakan Erdoğan, “Sendikalar hedef saptırıyor. Ayıp olmuyor mu?” dedi. Erdoğan, “Türkiye bir kasaba devleti değildir” diye konuştu.



Erdoğan Show TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlarken de, sendikaların yılda yaklaşık 7 milyon lira aidat gelirlerinden olacağı için sorun çıkardıklarını savunmuştu.

