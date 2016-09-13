Başbakan'dan şehit ailesine el yazısıyla mektup

Başbakan Binali Yıldırım’ın göndermiş olduğu el yazılı mektup, Ankara'da askeri servis araçlarına yönelik bombalı saldırıda şehit olan Astsubay Başçavuş Mehmet Kutlu'nun eşi Seda Kutlu'ya takdim edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Başbakan Binali Yıldırım’ın kendi el yazısı ile yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Aziz şehidimizin kıymetli emaneti değerli Kardeşim, bölücü terör örgütüne karşı vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen ve Rabbimizin ‘Onlar ölü değildirler fakat siz bilemezsiniz’ (Bakara süresi 154. ayet) müjdesine mazhar olan şehidimize milletçe minnettarız ve kahramanımızı asla unutmayacağız. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz, size daime sahip çıkacağımızdan asla endişeniz olmasın"