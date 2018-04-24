Başbakan'dan "Seçimler ertelensin" diyen AKPM'ye: Bunu söyleyeceğine, terörist başını konuşturmasın

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) 'mevcut koşullarda düzenlenecek seçimlerin Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı' gerekçesiyle Türk hükümetine 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısında bulunmasını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Kendi işlerine baksalar iyi olur. Seçimi onlar değil Türkiye yapacak" dedi.

Eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim'in konuşmacı olarak çağrılmasına da değinen Yıldırım, "Yüzlerce seçim yaptık, gayet şeffaf, demokratik ve yüzde 80’lerin altına düşmeyen katılımla demokrasi şöleni tadında seçim yaptık. AKPM bunu söyleyeceğine, bir terörist başını orada konuşturmasın. Salih Müslim denen, katil olduğu tescil olmuş bir insanı konuşturmakla ne barışa ne terörle mücadeleye ne de Arupa’nın değerlerine hizmet eder" ifadelerini kullandı.

AKPM Denetim Komisyonu adına bu sabah (24 Nisan) Strasbourg'da alınan kararda, seçim kanununun seçim kararından sadece bir ay önce değiştirilmiş olması, OHAL uygulamasına devam edilmesi, seçimlerin güvenliği ve saydamlığı konusundaki şüpheler ve tartışmalı mühürsüz oy pusulası kararının "seçimlerin demokratik bir ortamda düzenlenemeyeceğini" gösterdiği savunulmuş ve yeni seçim kanunu ile seçimlerin düzenleneceği tarih arasındaki kısa sürenin siyasi partilere adapte olma ve hazırlanma süresi bırakmadığı not edilmişti.

Seçim kurallarının seçim tarihinden üç ay önce değiştirilmesinin Venedik Komisyonu tarafından belirlenmiş ilkelere aykırı olduğu hatırlatılırken; seçim barajının yüzde 10'da kaldığı ve bu durumun siyasi çoğulculuk anlayışıyla bağdaşmadığını kaydeden AKPM, 'Seçimler ertelensin' çağrısında bulunmuştu.