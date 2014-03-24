Erdoğan'dan Sarıgül'e: Bunlar anarşist!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da partisinin düzenlediği mitingte yaptığı konuşmasında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül'ün Feshane'de Fatih Belediye Başkan yardımcısının ağabeyi olan bir AKP'li yaşadığı tartışmayı hatırlatarak isim vermeden "Bunlar anarşist" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Genel muhalefetin başkanı bana küfür ediyor. Benim Trabzonlu hemşerime el kaldırıyor. Bunları gördünüz değil mi? Bunlar anarşist. Bunların her yeri terörle ortaklaşa yürüyor. Ya sen nasıl olur da benim bir vatandaşıma yumruk sallarsın? Bunlarda edep yok, adap yok.

Helalden haramdan bahsediyor. Sen SSK döneminde soydun soğana çevirdin ya. Biz o çileyi çok çektik kızım çok. İlaç eksik. Pensilvanya, CHP’yi BDP’yi bir kısım medyayı kiraladı. Şimdi bizi yıpratmak için gayret içindeler. Diyorum ki bak benim abdestimden şüphem yok. Sen abdestinden şüphesi olanlarla uğraş. Bizimle uğraşamazsın. Ama sen şu anda ülkenin milli güvenliğini tehdit eden çalışmalar içerisindesin. Başbakanı dinleyemezsin, cumhurbaşkanını, bakanları dinleyemezsin. Hiçbir hakim bununla ilgili bir karar veremez.

Adeta ülkeyi yönetenlerin haremine giriyorlar. Bunu tehdit unsuru olarak kullanıyorlar. Ne yaparsanız yapın ininize gireceğiz ininize. Er veya geç, bunun şakası yok. Bu ülkeyi biz sokakta bulmadık. Gereği neyse onun hesabını soracağız.

Ya siz ne biçim bayansınız ya. Benim kızımın başörtüsünü senin hocan açtı be. Senin hocan üniversiteye gidecek olan kızlarımıza başınızı açın da öyle gidin dedi ya. 28 Şubatçılara ödül verdi senin hocan ya. Geçin artık bunları geçin. Kendinize çeki düzen verin. Aklınızı iradenizi kiraya vermeyin deyin bunlara.

Genel merkezden arıyoruz sizi diyor. Sizin sandıklarınız değişti diyor. Siz şuradasınız buradasınız gibi yalan yanlış şeyler söylüyor. Şeytanın aklına gelmeyen bunların aklına gelir. Çünkü bunlar müfteri. Sakın bunlara aldanmayın.

Kılıçdaroğlu senin SSK’da hırsızlığını biliyor bu millet. Yahu CHP Anayasa Mahkemesi'nce bile bu milletin hazinesini dolandırdıkları için trilyonlarca lira ödemeye mahkum edildi ya. CHP bu.

'Ula bu bayraktur da...'

Yargı taktı ona kafayı. Dedi olmaz. Ula bu bayraktur da. Yeter ki CHP de MHP de böyle reklam yapsın. Ama onların aklına gelmedi. Mehmet Ali Birand’a konuşuyor. 28 Şubat’tı desteklemişti. Ne diyor Mehmet Ali Birand’a biliyor musunuz? Ben şu andaki Türkiye’yi çok iyi görüyorum diyor. Neler olmuş adam diyor ki ben halden memnunum.

'Dini siyasete bu kadar alet etmek olur mu ya?'

Şimdi gelirken, Üsküdar’da oturuyorum. O da öyle yapmış Üsküdar’a müftü yakışır demiş. Dini siyasete bu kadar alet etmek olur mu ya? Oraya müftü demekle sen neyi anlatacağını zannediyorsun ya? Senin müftünün de ne olduğunu, senin de ne olduğunu millet biliyor ya.

'Tir tir titreyip 'yanlış yaptık' demeye başlamıştır'

O mitingi gizlemişlerdir, çünkü tansiyonu fırlar. Ceket üzerinden tansiyon ölçüyorlar ya. Hapları verişleri bile bir değişik. Ama İstanbul’u gördüyse inanın dizlerinin bağı çözülmüştür. Tir tir titreyip yanlış yaptık demeye başlamıştır.

Şimdi bir şey daha duydum. Türkçe olimpiyatlarına katılacakmış. Katılsın, yanına Tunceli vekillerini alsın öyle gitsin, yanına ikna odalarının mucidi olan benim başörtülü bacılarıma zulmeden vekilini alsın öyle gitsin. Silivri’den çıkan vekillerini de alsın. Hep birlikte Türkçe olimpiyatlarına gitsinler.

Pensilvanya’nın askerleriyiz, Hocam izindeyiz diye tezahürat yapsınlar. Yakışır.