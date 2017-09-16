Başbakan'dan Sakaryaspor için stad talimatı

Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya)(DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım\'ın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ı arayarak, Sakarya\'da yapımı devam eden yeni stadyumun bir an önce tamamlanarak, Sakaryaspor\'un kendi sahasında oynayacağı ilk maça yetiştirilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

TFF 2\'nci Lig\'te mücadele eden Sakaryaspor stat yapımındaki aksaklıklar nedeniyle iki haftadır kendi sahasında oynaması gereken karşılaşmalarını başka statlarda oynuyor. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sakarya\'da yapımı devam eden stat kriziyle ilgili Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Başbakan Binali Yıldırım\'la görüştü. Görüşmenin ardından Başbakan Yıldırım Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ı arayarak Sakarya\'da yapımı devam eden yeni stadyumun bir an önce tamamlanarak Sakaryaspor\'un kendi sahasında oynayacağı ilk maça (27 Eylül) yetiştirilmesi talimatını verdigi öğrenildi. Sakaryaspor\'un stat krizine el koyan Başbakan Yıldırım, sorunun neyse kısa sürede çözülmesi için çalışma yapılmasını istediği belirtildi. TFF yetkililerinin statla ilgili olumsuz rapor vermesinin ardından Sakaryaspor Hacettepe maçı Olimpiyat stadını tercih etmek zorunda kalmıştı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu toplam 28 bin 154 koltuk kapasitesine sahip olup 19 loca, 16 asansör, 160\'ı kapalı olmak üzere bin 445 kapasiteli otopark ve 15 araçlık otobüs park yeri mevcut. Ayrıca Süper lig ve UEFA standartlarında olan stadyum 127.829 metrekarelik arsa alanına sahip.

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