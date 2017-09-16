T24 LogoT24 Logo
Spor

Başbakan'dan Sakaryaspor için stad talimatı

Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya)(DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı arayarak, Sakarya'da yapımı devam eden yeni stadyumun bir an önce tamamlanarak, Sakaryaspor'un kendi sahasında oynayacağı ilk maça yetiştirilmesi

16 Eylül 2017 18:05

Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya)(DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım\'ın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ı arayarak, Sakarya\'da yapımı devam eden yeni stadyumun bir an önce tamamlanarak, Sakaryaspor\'un kendi sahasında oynayacağı ilk maça yetiştirilmesi talimatını verdiği öğrenildi.
TFF 2\'nci Lig\'te mücadele eden Sakaryaspor stat yapımındaki aksaklıklar nedeniyle iki haftadır kendi sahasında oynaması gereken karşılaşmalarını başka statlarda oynuyor. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sakarya\'da yapımı devam eden stat kriziyle ilgili Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay,  Başbakan Binali Yıldırım\'la görüştü. Görüşmenin ardından Başbakan Yıldırım  Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ı arayarak Sakarya\'da yapımı devam eden yeni stadyumun bir an önce tamamlanarak Sakaryaspor\'un  kendi sahasında oynayacağı ilk maça (27 Eylül) yetiştirilmesi talimatını verdigi öğrenildi. Sakaryaspor\'un stat krizine el koyan Başbakan Yıldırım, sorunun neyse kısa sürede çözülmesi için çalışma yapılmasını istediği belirtildi. TFF yetkililerinin statla ilgili olumsuz rapor vermesinin ardından Sakaryaspor Hacettepe maçı Olimpiyat stadını tercih etmek zorunda kalmıştı.  
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu toplam 28 bin 154 koltuk kapasitesine sahip olup 19 loca, 16 asansör, 160\'ı kapalı olmak üzere bin 445 kapasiteli otopark ve 15 araçlık otobüs park yeri mevcut. Ayrıca Süper lig ve UEFA standartlarında olan stadyum 127.829 metrekarelik arsa alanına sahip.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENER ADAPAZARISakaryaDHA BAŞBAKAN Binali Yıldırım GençlikSpor Bakanı Osman Aşkın BakSakaryaSakaryasporTFFLigBaşbakanlıkTürkİş Genel Başkanı Ergün AtalayBinali YıldırımGörüşmeninBaşbakan Yıldırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24