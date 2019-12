Başbakan'dan Roman açılımı

T24 -

'Topraklarımız hiçbir zaman ırkçılığa sahne olmadı'

'Soykırım utancı, ayrımcılık ayıbı'

Romanlara 100-120 lira taksitle ev

Romanlara yol parası dağıtıldı

Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen, "Roman Buluşması"nda yaptığı konuşmada, binlerce yıldır Anadolu topraklarında diller, inançlar, renkler ve farklı etnik grupların bir arada barış ve hoşgörü içinde yaşadıklarını söyledi.Anadolu'nun her dalında ayrı bir çiçek açtığı büyük bir çınar olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkçe'deki "gönül" kelimesinin başka dilde karşılığının bulunmadığını, bu topraklar üzerinde yaşayanların tamamının binlerce yıldır birbirlerine gönüllerini açtıklarını, birbirlerini gönül tahtlarında ağırladıklarını, birbirleriyle kardeş olduklarını, akraba, dost, yaren olduklarını anlattı.Başbakan Erdoğan, "Biz insanı yalnızca insan olduğu için seven, yalnızca insan olduğu için hürmet gösteren, 'Tanrı misafiridir' diyerek evinin kapısını ardına kadar açan bir kültürden geliyoruz" diye konuştu.Kültürümüzde, "Komşu komşunun külüne muhtaçtır", "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" sözlerinin var olduğunu da anımsatan Erdoğan, "Hangi çocuk, hangi bebek, hangi Şopar anne babasından kendisine miras kalmış etnik kökeninden dolayı, dilinden dolayı dışlanabilir? Bu insanlığa, vicdana sığmaz" şeklinde konuştu.Erdoğan, "Meyve ne kadar koyu renkliyse o kadar olgundur" Roman atasözüne kulak verdiklerini de kaydederek, kendisinden önce yapılan konuşmalarda, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Avrupa'da Romanlara yapılan zulümlerden örnekler verildiğini ve hala Avrupa Birliği'nin bu gerçeklerin farkında olmadığını vurguladı.Başbakan Erdoğan, "Bizim bu topraklarımız tarihin hiç bir döneminde ırkçılığa sahne olmamıştır. Bizim topraklarımız, bizim vatanımız, tarihin hiç bir döneminde anti-semitizme prim vermemiştir. Bu topraklarda ırkçılık barınamaz, antisemitizm barınamaz. Hoşgörüsüzlük, tahammülsüzlük kendisine barınak bulamaz. Bu topraklar tarihin her döneminde mazlumlara, mağdurlara, yolda kalmışlara, itilmişlere, dışlanmışlara, yerinden yurdundan toprağından sürülmüşlere kucak açmış topraklardır. Bu millet tarih boyunca nerede mazlum varsa nerede mağdur varsa ona sahip çıkmış, ekmeğini, aşını onlarla paylaşmış bir millettir" dedi.Erdoğan, Kuzey Afrika'da soykırım suçları işlenirken, oraların mağdur ve mazlum insanlarının yegane dayanağının Türkiye'nin cömert insanları olduğunu ifade ederek Romanların, Fatih Sultan Mehmet'in fermanıyla İstanbul'da güvence altına alındıklarını, ayrıca Sultan 2. Selim'in yayınladığı fermanla da Romanların vergiden muaf olduğunu ve hiç kimsenin onlara ilişmemesini emrettiğini anımsattı.Osmanlı coğrafyasında Romanların zanaatlerinden istifade edildiğini ve askerlikte de üstün hizmet gösterdiklerini hatırlatan Erdoğan, 2. Dünya Savaşı sırasında bir milyon Romanın soykırıma tabi tutulduğunu, Avrupa'dan kaçan Romanlara Türkiye'nin sahip çıktığını dile getirdi.Başbakan Erdoğan, "Soykırım utancını, ayrımcılık ayıbını, dışlama kusurunu işleyenler esasen kendi suçlarını bize yansıtmak isteyenlerdir" dedi.Çanakkale Savaşı sırasında Mehmetçiğin bir yandan canını ortaya koyarken, bir yandan düşmanına kahve ikram edecek kadar engin bir gönüle sahip olduğunu da anlatan Erdoğan, "Çanakkale'de bizim yaşam hakkımıza saygı göstermeyenlerin, biz ölülerine dahi saygı gösterecek kadar büyük ve şanlı destan yazdık. Bu millete, bu ülkeye atfedilen o kirli ithamların tamamını da tarihimizde, hoşgörümüzde, kardeşliğimizde, birlik ve bütünlüğümüzde hep beraber boşa çıkaracağız" şeklinde konuştu.Konuşmasında, "Menzile giden yol, seni menzilden ayırmaz" Roman atasözüne de atıfta bulunan Erdoğan, "Yol menzilin bir parçasıdır. Biz artık menzile giden yoldayız. Türkiye'deki farklı etnik grupların farklı inanç gruplarının sorunlarını çözmek için yola çıktık. Bu yolun adına 'Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi' dedik. Bu sorunları tek tek ele alıyoruz. Ayrım yok, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Roman'ıyla Gürcü'süyle Boşnak'ıyla, Arnavut'uyla aklınıza ne geliyorsa gelsin her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının problemi bizim problemimizdir" diye konuştu.Başbakan Erdoğan, Romanları çadırlarda ve derme çatma binaların içinde görmek istemediklerini dile getirerek, Romanların insanca yaşamasını istediğini kaydetti.Başbakan Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin çeşitli illerinde TOKİ tarafından Roman vatandaşlar için üretilen konutları da tanıttı.Roman vatandaşların mevcut oturdukları yerlerde oturmaya layık olmadıklarını dile getiren Erdoğan, hazırlanan projelerin ''bir zemin + iki kat ve zemin + 1 kat'' olarak hazırlandığını belirtti.Konutların yanında okul, sosyal donatı alanı ve alışveriş yerlerinin de olacağını belirten Erdoğan, ''Bunları Roman vatandaşlarımıza peşinatsız ayda 100-120 TL taksitle 20 yıl vadeyle vereceğiz. Derdimiz şu, 'yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz'. Halkın önündeki engelleri kaldıracağız'' diye konuştu.Başbakan Erdoğan, halkın efendisi değil, hizmetkarı olduklarını ve farklarının da bu olduğunu söyledi. Hiçbir zaman bu hizmetkarlığın kendilerine farklılık getirmeyeceğini, yola devam edeceklerini belirten Erdoğan, süratle bu çalışmaları başlatacaklarını, 1 yıl ile 16 ay arasında konutları teslime başlayacaklarını bildirdi.Öte yandan Başbakan Erdoğan'ın konuşması sırasında tribünlerde oturan 2 genç tarafından ''Parasız eğitim istiyoruz'' yazılı pankart açıldı. Polisler tarafından salondan çıkarılan gençler, gözaltına alındı.İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayan "Roman Buluşması" için Başbakanlık'a bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri, Roman temsilcileriyle görüştü.Görüşmelerin sonunda maddi durumu iyi olmayan Roman vatandaşların İstanbul'a gidişinin kolaylaştırılması planlandı.Yola çıkacak olanlara 100'er lira para yardımı yapılmasına karar verildi. Banka şubeleri, ellerindeki listeye göre yaklaşık bin 500 Roman'a ödeme yaparken İzmir'den otobüsler Romanların yoğun bulunduğu Ege mahallesi, Yenişehir semti, Buca ve diğer ilçelerden konvoy halinde hareket etti.Edirneli Romanlar da, Roman buluşmasına katılmak çalgılı çengili yola çıktı. Edirne'nin çeşitli semtlerinde yaşayan Romanlar, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Edirne gişelerinde toplandı. Edirne Çeribaşısı Fikri Ocak da, Romanlara konut yapımıyla ilgili verilen sözlerin yerine getirileceğine inandıklarını belirtti.Türkiye'nin çeşitli yerlerinden kafileler halinde İstanbul'a gelen Roman vatandaşlar sabah namazında Eyüp Sultan Camii'ne giderek namaz kıldı. Romanlar namaz sonunda Eyüp Sultan Camii'nin çevresinde hatıra fotoğrafı çektirdi.