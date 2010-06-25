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Ekonomi

Başbakan'dan referandum eleştirilerine sert yanıt

Başkanı Mustafa Koç'un referandum sürecine ilişkin eleştirilene "Bunlar gerçekten siyaset acemesi... Böyle saçmalık olur mu" diye yanıt verdi.

25 Haziran 2010 03:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Yüksek İstişare Komisyonu Başkanı Mustafa Koç'un referandum sürecine ilişkin eleştirilene "Bunlar gerçekten siyaset acemesi... Böyle saçmalık olur mu" diye yanıt verdi.

Erdoğan Kanada'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 
Erdoğan, TÜSİAD'ın referandumla ilgili açıklamalarına ilişkin, ''Bir defa referandum şu zaman yapılır, şu zaman yapılmaz diye bir şey olmaz. Bunlar gerçekten siyaset acemisi... Böyle saçmalık mı olur?'' dedi.

Başbakan Erdoğan'ın gazetecilerin sorularını yanıtlarken şunları söyledi: 

“Kimin silah bırakması isteniyor, STK’lar bunu açıklasın. Güvenlik kuvvetlerden mi yoksa bölücü örgütten mi isteniyor? Güvenlik güçlerinin silah bırakması mümkün değil. Silah güvenlik güçlerinin demirbaşıdır.

 

Bölücü örgüt silah bırakırsa, operasyon sayılarını minimize edecektir. Huzur olduğu ortamda güvenlik güçleri de operasyonları minimize edecektir.

 

Demokratik Açılım’dan taviz verilmeyecek. Medyanın bu mücadeleye destek vermesini istiyoruz.

 

(TÜSİAD’ın referandumla ilgili açıklaması) Bir defa referandum şu zaman yapılır, şu zaman yapılmaz diye bir şey olmaz. Bunlar gerçekten siyaset acemisi... Böyle saçmalık mı olur mu?

 

Seçim arifesi dediğin ne? Seçimlere daha 1 yıl var. Bu, demokrasiye inanmış bir sivil toplum örgütüne yakışmıyor. Bu yaklaşım tarzını şık, hoş bulmuyorum. Bu tür açıklama yapmalarını anlamakta zorlanıyorum.

 

(Mevzi tartışması) Şimdi eline kalem alan yazıyor, dili olan TV’de ağzına geleni söylüyor. Sınırdaki sıfır bölgesini ilk defa bir Başbakan ziyaret etti. Genelkurmay Başkanımla mevzide bulunduk. Kendisi coğrafya hakkında bilgilendirme yaptı. Ayakta durduğumuz anda oldu, sürekli o halde durmadık.

 

Genelkurmay Başkanımdan diğer siyasi liderleri, gazetecileri de getirmelerini istedim.

 

Gözü olup ama olmak çok tehlikeli bir şey. Biz sadece görevimizi yaptığımızın bilinci içerisindeyiz. Ben halkımın onlar gibi düşünmediğine, dedikodu yapmadığına inanıyorum.”

 

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