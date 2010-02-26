Başbakan'dan 'parola-işaret'e suç duyurusu

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, avukatlarından, parola ve işaret talimatnamesinde imzası bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunmalarını istedi. Taraf gazetesinde yayınlanan "Parola: Adi Başbakan" haberi sonrası Deniz kuvvetleri Komutanlığı olayla ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde Balıkesir Erdek Mayın Filo Komutanlığı'nda görevli Deniz Astsubay Çağrı Güler tutuklanmış, Güler Başbakan'a hakaret içeren bir parola çizelgesi hazırladığını itiraf etmişti.
Başbakan Erdoğan, Erdek'teki parola ve işaret iddialarıyla ilgili, talimatnamede imzası bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunmaları konusunda avukatlarına talimat verdi.
Bu arada, Başbakan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ses kayıtları yayımlayan bazı internet siteleri hakkında, Erdoğan'ın avukatlarının dava açacakları bildirilşrken bu isimler arasında Tümgeneral Atilla Kezek de bulunuyor.Askeri savcılık sorşturması sonrası deniz astsubay tutuklandı
Askeri savcılığın yürüttüğü parola soruşturması kapsamında evi aranan Balıkesir Erdek Mayın Filo Komutanlığı'nda görevli Deniz Astsubay Çağrı Güler tutuklanmıştı. Astsubayın, Başbakan'a hakaret içeren bir parola çizelgesi hazırladığını itiraf ettiği belirtilmişti.
Parola-işaret olayının şubat ayının başında yaşandığı, astsubay Güler'in teklifte bulunduğu parolanın "sıralı emirlerin kontrolü sonucu iptal edildiği" kaydedilmişti.Taraf'ın iddiası
Taraf gazetesinin haberine göre, Erdek Üs Komutanı Kıdemli Albay Bülent Keçeci'nin 25 Şubat 2010 tarihinde imzaladığı yönergeye göre, 22 Şubat 2010 için kararlaştırılan garnizon parolası "ADİ", işareti ise "BAŞBAKAN". Yani "Adi diye seslenecek nöbetçi ere, "Başbakan" cevabı verilecek.
Habere göre, "Adi/Başbakan" parola-işaret ikilisinin, bu akşamdan yarın sabaha dek kullanımını emreden yönerge, Erdek Mayın Filo Komutanı Tümamiral Atilla Kezek'in bilgisine de sunulmuş.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.