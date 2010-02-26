Başbakan'dan 'parola-işaret'e suç duyurusu

T24 -

Askeri savcılık sorşturması sonrası deniz astsubay tutuklandı

Taraf'ın iddiası

Başbakan Erdoğan, Erdek'teki parola ve işaret iddialarıyla ilgili, talimatnamede imzası bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunmaları konusunda avukatlarına talimat verdi.Bu arada, Başbakan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ses kayıtları yayımlayan bazı internet siteleri hakkında, Erdoğan'ın avukatlarının dava açacakları bildirilşrken bu isimler arasında Tümgeneral Atilla Kezek de bulunuyor.Askeri savcılığın yürüttüğü parola soruşturması kapsamında evi aranan Balıkesir Erdek Mayın Filo Komutanlığı'nda görevli Deniz Astsubay Çağrı Güler tutuklanmıştı. Astsubayın, Başbakan'a hakaret içeren bir parola çizelgesi hazırladığını itiraf ettiği belirtilmişti.Parola-işaret olayının şubat ayının başında yaşandığı, astsubay Güler'in teklifte bulunduğu parolanın "sıralı emirlerin kontrolü sonucu iptal edildiği" kaydedilmişti.Taraf gazetesinin haberine göre, Erdek Üs Komutanı Kıdemli Albay Bülent Keçeci'nin 25 Şubat 2010 tarihinde imzaladığı yönergeye göre, 22 Şubat 2010 için kararlaştırılan garnizon parolası "ADİ", işareti ise "BAŞBAKAN". Yani "Adi diye seslenecek nöbetçi ere, "Başbakan" cevabı verilecek.Habere göre, "Adi/Başbakan" parola-işaret ikilisinin, bu akşamdan yarın sabaha dek kullanımını emreden yönerge, Erdek Mayın Filo Komutanı Tümamiral Atilla Kezek'in bilgisine de sunulmuş.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.