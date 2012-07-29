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Başbakan'dan olimpiyat görevlisine: Sen ne terbiyesiz bir adamsın!

Basketbol Milli Takımımız'ın Angola'yı 72-50 yenmesiyle büyük bir mutluluk yaşayan Başbakan'ın İngiliz güvenlik görevlilerinin tutumu yüzünden keyfi kaçtı

29 Temmuz 2012 13:28

Başbakan Erdoğan, kadın basketbol takımını tebrik etmek için soyunma odasına gitmek istedi ancak İngiliz görevlinin tutumu keyfinin kaçmasına neden oldu. Erdoğan, görevliyi, "Sen ne terbiyesiz bir adamsın" sözleriyle azarladı.

Basketbol Milli Takımımız'ın Angola'yı 72-50 yenmesiyle büyük bir mutluluk yaşayan Başbakan'ın İngiliz güvenlik görevlilerinin tutumu yüzünden keyfi kaçtı.

Eşi Emine Hanım'la birlikte soyunma odasına inip sporcularımızı tebrik eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, medya mensuplarının da yanına gitmek istedi. Bu sırada İngilizler, protokol kurallarını çiğnedi. Organizasyon komitesinin görevlileri, Başbakan Erdoğan'ın VIP alanından çıkmasına izin vermek istemedi.

Başbakanlık görevlileri ve korumalarıyla yaşanan tartışma, Başbakan'ı da kızdırdı.

Kendisine engel olmak isteyen görevliye önce sert bir bakış atan Erdoğan, kendini daha fazla tutamayarak, "Sen ne terbiyesiz bir adamsın" diye fırça attı.

Akşam gazetesi yazarı Deniz Gökçe'nin, "Sayın Başbakanım biz gelemiyoruz, siz buraya gelebilir misiniz?" çağrısına, "Baksana beni de bırakmıyorlar" diyen Başbakan Erdoğan, Türk yetkililerinin girişimleri sonucu medyanın yanına gelebildi.


Makam aracı İrlanda'dan


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için İrlanda'dan araç getirtildi. Londra Büyükelçisi'nin aracının arızalı olması üzerine İrlanda Büyükelçisi'nin makam aracı İngiltere'ye getirtildi. Başbakan Erdoğan da bu aracı kullanarak, Londra'da ikili temaslarda bulundu.


Suriye için erken döndü


Kadın voleybol maçını izlemeyi çok istediğini ifade eden Başbakan Erdoğan, ancak Suriye ile ilgili çok çeşitli haberlerin geldiğini ve bu nedenle Türkiye'ye erken dönmek zorunda kaldığını söyledi. Erdoğan, Sultanlar'ın Brezilya maçını izleme fırsatı bulamadı.

Müslüman ülkenin neyi eksik Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Olimpiyat Oyunları için İstanbul'un her şeyi ile hazır olduğunu söyledi. Erdoğan, 'İstanbul medeniyetlerin beşiği. Şimdiye kadar olimpiyatlar Müslüman hiçbir ülkede yapılmadı. Olimpiyat için Müslüman ülkelerin neyi eksik' dedi. IOC Başkanı Jaques Rogge ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini de anlatan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

'Türkiye'nin olimpiyatlara hazır olduğunu ifade ettik. Londra Olimpiyatları sonrası görevi bırakıyor. Yeni başkanın 2020'ye ev sahipliği yapacağı ülkenin belirlenmesinde oy kullanacağını söyledi. Bir ilke daha imza atıp, Müslüman ülkede olimpiyat düzenleyecek bir ülke olacağız. Daha fazla katılım ve madalya için federasyon başkanları kariyerli antrenörlere görev vermeli. Bu antrenörler yerli de olabilir, yabancı da ama mutlaka kaliteli antrenörler olmalı.'

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