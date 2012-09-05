Başbakan'dan öğrencilere 4+4+4 mektubu

Ders başı yapmaya hazırlanan ilkokul öğrencileri, okul sıralarında kendilerini bekleyen ders kitaplarının olduğu poşetin içinde, Başabakan Erdoğan'ın yazdığı mektubu da bulacak.

4+4+4’e göre 60-66 aylıkların da aralarında olduğu 2.3 milyonu aşkın birinci sınıf öğrencisi, 10 Eylül Pazartesi günü okula başlıyor.

Doktor raporu alanların sayısının sanıldığının çok altında yüzde 5’lerde kalacağını düşünen Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarını okullara göndermeye başladı.

Pazartesi günü öğrencilerin sırasına kitaplar “Eğitim özgürlüktür” yazılı poşetler içerisinde bırakılacak.

Habertürk'ten Sultan uçar'ın 'Başbakan'dan 66 aylıklara mektup' başlıklı haberine göre, poşetlerin içerisinden Başbakan Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer imzalı mektup da çıkacak.

Başbakan mektubunda öğrencilere, “Bizler sizleri geleceğimiz olarak, bu ülkenin yarınları olarak görüyoruz” diye sesleniyor.

“Türkiye’nin daha güçlü, daha müreffeh, daha demokratik bir ülke olabilmesi, bölgesinde ve dünyada etkin, saygın bir konumda bulunabilmesi için eğitim hayati derecede önem arz ediyor” diyor.

Mektubunda, “2012-2013 eğitim yılına, büyüyen Türkiye’nin ihtiyaçlarına denk düşecek tarihi nitelikte reformlarla giriyoruz” diyen Başbakan Erdoğan, 12 yıllık eğitimi öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda 4’er yıllık kademeler halinde şekillendirdiklerini anlatarak, herkesin yeteneği doğrultusunda arzu ettiği okula gidebileceğini vurguluyor.

Seçmeli ders sayısını artırdıklarını, böylece öğrencilere ilgi alanları doğrultusunda yeni tercihler sunulduğunu kaydediyor. Erdoğan, “Biliniz ki aziz milletimiz size güveniyor” derken, Bakan Dinçer de “Öğrencilerimizin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini dikkate aldık” ifadesini kullanıyor.