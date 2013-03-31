Başbakan'dan oğluna kavuşan anneye 'hemen evlendir' telefonu

Afganistan'da bir inşaat şirketinde tekniker olarak çalışırken yaklaşık 2 yıl 2 ay önce Taliban militanlarınca kaçırıldığı belirtilen Sertaç Dikilitaş'ın kurtarıldığını bildirmek için anne Nursel Dikilitaş'ı telefonla arayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Oğlunu hemen evlendir" tavsiyesinde bulundu.

Sertaç Dikilitaş, 9 Ocak 2011'de Afganistan vatandaşı tercüman Hasibullah Danisver ile "KBL 18588 SH" plakalı araçla Celalabad'tan Kabil'e giderken, Kapisa/Tegab ilçesi Ömer Hel bölgesinde, Taliban mensuplarınca kaçırılmıştı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesi'nde yaşayan anne Nursel Dikilitaş, oğlunun kaçırıldığını şirket görevlilerinden öğrenerek yetkililerden yardım istemişti.

18 Aralık 2010'da Afganistan'a çalışmak için giden ve Taliban'ın elinde tutsak olan Dikilitaş'ın kardeşleri Aytaç, Elif ve Zekiye ile anne Nursel Dikilitaş "çaresiz beklemenin kendileri kahrettiğini" belirterek Dikilitaş'ın kurtarılması talep etmişlerdi.

Gelişmeler üzerine devreye giren MİT'in girişimleri sonucu Dikilitaş'ın serbest bırakılması ve dün akşam saatlerinde Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğine getirilmesi sağlandı. Bu mutlu haberi ise aileye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Anne Nursel Dikilitaş, kendilerini sevindiren haberi Başbakan Erdoğan'ın verdiğini belirterek, "Telefonum çaldı, açtım biri kendisinin başbakan olduğunu söyledi. Ben önce çok şaşırdım sonra Başbakan Erdoğan, oğlumun kurtarıldığını, sağlığının iyi olduğunu, büyükelçiliğe götürüldüğünü en kısa zamanda Türkiye'ye getirileceğini söyleyince dünyalar benim oldu. Ben 2 yıldır ne uyuyorum ne de yemek yiyebiliyorum. Oğlumdan haber dahi alamıyordum. 2 yılda bir kez geçen Ocak ayında görüşmüştüm. Allah Başbakanımızdan razı olsun" dedi.

Anne Dikilitaş, bir süre sonra Başbakan Erdoğan'ın tekrar aradığını belirterek, "Bu kez Başbakan, oğlumun pasaport işlemleri devam ettiği için hemen gelemeyeceğini söyledi. Daha sonra bana 'merak etme teyze, oğlun elimizde sağ salim senin yanına gelecek. Ancak oğlun evli mi, evli değilse onu gelir gelmez evlendir' dedi. Bende sayın Başbakanıma 'tamam söz onu evlendireceğim' diye söz verdim. Şimdi oğlum gelirse önce onunla hasret gidereceğim sonra evlendireceğim" diye konuştu.

Anne Dikilitaş, oğlu geleceği için çok heyecanlı olduğunu o yüzden sürekli kapıda beklediğini az önce telefonla 2 yıl 2 ay sonra ikinci kez görüştüğünü anlatarak, "Oğlum bana iyi olduğunu kendisini merak etmemezi söyledi. Sağlık kontrolünden geçiyormuş. Ben onun yollarını gözlüyorum, evde duramıyorum, kapıda bekliyorum" dedi.

Dikilitaş'ın kız kardeşi 26 yaşındaki Işıl Yoldaş'ta çok mutlu olduklarını, artık gözyaşlarının mutluluktan aktığını belirterek, "Başbakanımıza ve Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu'na teşekkür ediyoruz. İki kez Başbakanımız, 1 kez bakanımız bizi arayarak müjdeli haberi verdi. Biz şimdi ağabeyimizin gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Dikilitaş'ın Akkapı'daki evine komşuları ve akrabaları gözünaydına gelirken, anne Dikilitaş'ın telefonu da mutluluğunu paylaşmak için arayan akrabaları nedeniyle hiç susmuyor.