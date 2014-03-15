Erdoğan, 17 Aralık'ta Savcı Öz'ü 'Bu işi bugün bitirmen lazım' diye uyarmış!

Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği ileri sürülen iki telefon görüşmesini içeren bir ses kaydı daha yayımlandı. Kayda göre, Başbakan, yolsuzluk operasyonunun yapıldığı 17 Aralık günü soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz’e “Bu işi bugün bitirmen lazım” denilmesini istiyor. Oğluna, gerekirse Öz’le de konuşabileceğini söyleyen Erdoğan, mesajı Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’nun iletmesini istiyor. İkinci görüşmede Bilal Erdoğan, Öz’ün Topçu ile yapıtığı düşünülen görüşme için “Haberim yok demiş, bir de dosya doluymuş” ifadesini kullanıyor.

Youtube’da diğer ses kayıtlarının yayımlandığı “Başçalan” adlı hesaptan dün dolaşıma sokulan yeni kayıtta Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen iki görüşme yer alıyor. Cumhuriyet, Sözcü gibi çeşitli mecralarda haberleştirilen kayıtta yer alan ilk görüşmenin 17 Aralık 2013’te saat 11.45, ikinci görüşmenin de aynı gün saat 15.40 sıralarında yapıldığı iddia ediliyor. İlgili kaydın özeti şöyle:

İlk görüşmede Başbakan, Bilal Erdoğan’a “Oğlum ben şimdi Konya'dan İstanbul'a döneceğim, ondan sonra öğlen civarı tekrar Ankara'ya döneceğim, şimdi Hamdi'yi çağırın da” diyor. Bilal Erdoğan, babası Erdoğan’ın “Hamdi” derken Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’yu kast ettiğini anladıktan sonra Başbakan, “Zekeriya bu işin içinde, tamam mı?” diyor. Oğlundan “Tamam” yanıtı alan Başbakan, “Gerekirse, yani onunla da bu işi konuşarak, ‘Arkadaş bu işi bugün bitirmen lazım’ ona bunu dersin” ifadesini kullanıyor. Bilal Erdoğan, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz olduğu düşünülen kişi hakkında “O da demek ki bunlarla çalışıyor” diyor ve babasından “O onlardan zaten canım” karşılığını alıyor.

Konuşmanın devamında Bilal Erdoğan, Hamdi Topçu’nun Zekeriya Öz’le ilişkisini sorguluyor. Başbakan yanıt olarak “Onla hukuku var, o bana aldı geldi” dedikten sonra “gözaltına alınanların gün içinde alelacele salınabilme” ihtimali üzerine “Veyahut da gelelim yarına şey yapalım. Bakalım bugün kararı verecek” diyor. Bilal Erdoğan ise “Ben Hamdi Bey'le konuşayım öğleden sonra, inşallah akşam da görüşürüz” ifadesini kullanıyor ve Başbakan’dan “Sen bir konuş, zaten arkadan burda şimdi Efkan (Ala) ile, müsteşar takip ediyor” karşılığını alıyor.

İlk görüşmeden birkaç saat sonra yapılan ikinci konuşma, Bilal Erdoğan’ın “Hamdi Bey’in yanından çıktım, akşam 6.00’da görüşecekler” sözleriyle başlıyor. Başbakan’ın “6 geç olur, 6’da işi bitmiş olur” sözleri üzerine Bilal Erdoğan, Zekeriya Öz ile telefonda konuşulduğunu belirtiyor. Öz hakkında “Telefonda haberim yok demiş, bir de dosya doluymuş” diyen oğluna, Başbakan, “Yalan söylüyor tabii ya, hem haberim yok diyor, hem dosya dolu diyor, nasıl oluyor bu iş?” diye soruyor.

Kaydın sonunda, oğlu Bilal Erdoğan’a, görüşmeyi Topçu’nun yerinde mi yaptığını soran Başbakan, “evet” yanıtını alınca “Yanlış yaptın” diyor.