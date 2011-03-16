Başbakan'dan, nükleer enerji riskine 'mutfak tüpü' yorumu...

T24



‘Nükleer riskliyse evdeki tüp de riskli’



'Erdoğan Rusya'dan nükleer güvence istedi' haberi için tıklayın...



Putin: Denetim yapılsın



‘Güvenlik seviyesi yükseltilmeli’



‘Deprem ülkesiyiz Türkiye kararını gözden geçirmeli’



Başbakan Tayyip Erdoğan, Japonya’da yaşanan gelişmelerin ardından hükümet olarak nükleer santrali askıya alma gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Türkiye’nin nükleer santrallere yönelik tehditlerden nasıl korunacağı sorulan Erdoğan, “Riski olmayan yatırım yoktur. O zaman evinize tüp de koymamak gerekir, doğalgaz hattı çekmemek gerekir ya da ülkenizden ham petrol hattının geçmemesi gerekir” dedi.Bu şiddetteki bir depreme sadece nükleer santrallerin değil pek çok şeyin dayanamayarak yıkıldığını hatırlatan Erdoğan şöyle dedi: “Şimdi köprüleri yapmayalım mı? Bütün o dev köprüler gitti. Birinci, ikinci köprü var, üçüncü köprü hesapta. Bir de bunların altında tüp geçidimiz var. Yapılan tüm bilimsel çalışmalarda önümüze getirilen şudur: Depreme en dayanıklı olan bu tüp geçittir. Bunlar hesabıyla yapılıyor, tüm tedbirleri alacağız.”Japonya’da 9.0 şiddetindeki depremin ardından yaşanan nükleer panik, Almanya’yı 7 nükleer santralini geçici süreliğine kapatmaya sevk etti. Önceki gün nükleer santrallerin kapatılmasını 3 ay uzatan kararı da askıya alan Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün 1980’den önce kurulan 7 santralin güvenlik incelemeleri için geçici bir süre kapatılacağını açıkladı.Merkel, “İşleri eskisi gibi yürütemeyiz. Japonya’da yaşananlar tamamen imkânsız olduğu düşünülen risklerin esasında tamamen göz ardı edilemeyeceğini gösteriyor” diye konuştu.Almanya’nın aldığı karara göre, santrallerin 7 tanesi 3 ay boyunca kapatılacak. Bu santraller, ülkenin en eski reaktörlerini içeriyor.Almanya’nın yanı sıra AB ve Rusya da nükleer santrallerinde yeni önlemler almaya hazırlanıyor. AB Komisyonu, Avusturya Enerji Bakanı Nikolaus Berlakoviç, kıtadaki 143 nükleer santralin depreme dayanıklılığının anlaşılması için stres testi yapılması çağrısına sıcak yaklaştığını açıkladı.Rusya Başbakanı Vladimir Putin de ülkedeki nükleer tesislerin denetimden geçirilmesini ve Japonya’daki nükleer kriz ortamında, yeni nükleer enerji geliştirme planlarının yeniden ele alınmasını istedi. Putin Rusya’nın fay hatları üzerinde santrali bulunmadığını söylese de, “Her duruma hazırlıklı olmalıyız” dedi.İngiliz basınında nükleer konusuyla ilgili tartışmalar yer aldı. Daily Telegraph, “Nükleer enerjiye ihtiyacımız var” başlıklı haberinde, “Japonya’da bir facia yaşansa bile hükümet yeni nükleer reaktörler inşa edilmesi planlarından geri adım atmamalı. İngiltere orta vadede, enerji sıkıntısıyla karşılaşacak. Ortadoğu’dan petrol ve gaz akışının aniden kesilmesi bizi zor durumda bırakabilir” denildi.Independent yazarı Michael McCarthy ise Japonya’daki kazanın dünyadaki nükleer rönesansı durduracağı öngörüsünde bulundu.Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev’e Japonya’daki depremin ardından, Türkiye’de yapılacak nükleer santralin güvenliğini gündeme getiren Erdoğan, “Nükleer işinden vazgeçmemiz söz konusu değil. Ancak Japonya’daki deprem güvenliğin önemini gösterdi. Ekstra olarak güvenlik seviyesinin yükseltilmesini istiyoruz. Buna ikna olmak istiyoruz” dedi.Erdoğan, Akkuyu’da yapılacak nükleer santral için haftalar saydıklarını belirterek, “Her şey tamam, kazma artık vurulacak, 20 milyar dolarlık nükleer yatırımı başlıyor” dedi. Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Seçin de, “Çevreye duyarlı olarak en yüksek teknolojiler kullanılarak yapılacak bir projedir” dedi.Maden Mühendisleri Odası (MMO) da Japonya’da meydana gelen depremin ardından nükleer santrallerde yaşanan gelişmelerin ışığında, Türkiye’nin bu konudaki kararını acilen gözden geçirmesi talebinde bulundu.MMO, “Bir deprem ülkesi olan ülkemizde son gelişmeler dikkate alınarak nükleer santralle ilgili kararların acilen bir kez daha gözden geçirilmesi tüm halkımızın yararına olacaktır” açıklaması yaptı. Yetkililerin, Türkiye’ye yapılacak santrallerde üçüncü nesil teknolojinin kullanılacağına yönelik açıklamalarına karşın, özellikle Akkuyu’ya yapılacak olan santralin aktif bir fay hattına yakınlığı da tartışma konusu olmaya devam ediyor.Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Japonya’da yaşanan gelişmelerin hükümet tarafından ciddiye alınmasını ve Akkuyu ile Sinop nükleer santral projelerinden vazgeçmesini talep ediyor. EMO, Akkuyu’da kurulmak istenen nükleer santralin, Ecemiş Fay Hattı’na 25-30 kilometre uzaklıkta yer aldığını açıkladı.Enerji Analisti Haluk Direskeneli, nükleer santrale karşı olmadığını ancak Türkiye’nin nükleer santral konusunu aceleye getirmesinin endişe verici boyutlarda bulunduğunu belirtti.