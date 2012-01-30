Başbakan'dan Nazlı Ilıcak talimatı: Bu kadını benden uzak tutun!

T24 - Başbakanlık eski Basın Müşaviri Ahmet Takan, gazeteci Nazlı Ilıcak’ın, eşi Emin Şirin’in bakan yapılması için Tayyip Erdoğan’a mektup yazdığını, Erdoğan’ın ise ‘’Bu kadını benden uzak tutun’’ diyerek mektubu yırttığını öne sürdü.



Abdullah Gül’ün Başbakanlık döneminde basın müşaviri olan Takan, Yeniçağ gazetesine yazdığı köşe yazısında, Erdoğan’ın 3 Kasım seçimleri sonrası, AB kulisi için Avrupa ülkelerine gittiğini ve bu gezilere gazetecileri de götürdüğünü hatırlatarak şöyle dedi:



"Erdoğan’ın yakın danışmanı Mücahit Arslan, bu geziler öncesinde Erdoğan’ın gezilerde görmek istemediği gazetecileri bizzat bana bildirirdi. Bu isimlerin başında Nazlı Ilıcak vardı. Ilıcak’ı gezilere davet etmediğimiz halde o bir yolunu bulup uçağa binerdi. Bir defasında Esenboğa havalimanına gelmiş ve olay çıkararak uçağa binip geziye katılmıştı. Bu gezilerden birinde Nazlı Ilıcak yanıma gelip Erdoğan ile özel görüşmek istediğini bildirdi. Emin Şirin de o dönem AKP’den milletvekili seçilmiş ve Nazlı Ilıcak ile evliydi. Ilıcak’ın aşırı ısrarı karşısında Erdoğan’a talebi ilettim. Erdoğan’ın kulağıma fısıldadığı cümle aynen şöyle:

Bu kadını ne yap et benden uzak tut Ahmet!



Erdoğan’ın bir çalışma yaptığını ve görüşemeyeceğini Nazlı Ilıcak’a ilettim.(…) Aradan bir süre daha geçti, Ilıcak bana kapalı zarf içinde bir mektup uzattı ve Erdoğan’a iletmemi istedi. Erdoğan zarfı açıp mektubu okuyunca öyle kızdı ki, sarf ettiği sözlerin ancak bir bölümünü yazabilirim:



- Ne yani kocasını milletvekili yaptık yetmiyor mu? Bir de Bakan mı yapacağız. Uzak tut beni bundan Ahmet!”





