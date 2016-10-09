Başbakan'dan 'Musul' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, AKP İstanbul milletvekilleri ile yaptığı toplantının ardından Musul ve 'FETÖ' ile mücadele konusuna değindi. "Şimdi ABD, Irak-Bağdat hükümeti öncülüğünde Musul'un DAEŞ'ten temizlenmesi için plan var. Bu kapsamda bu çalışmaları yapabilirsiniz, biz bunları destekliyoruz ancak ne yaparsanız yapın işgalden önceki Musul halkına dokunmayın" diyen Yıldırım "Musul, Musullularındır. Dışarıdan getirilen başka sivillerle, şehrin organik yapısı bozulmasın. Yeni bir iç savaş yaşanmasın. Bu hususu da büyük bir dikkatle izliyoruz" ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"AK Parti'nin yılda 2 sefer istişare toplantısı yapılıyor. 25.'sini 21-22-23 Ekim günleri Afyonkarahisar'da yapacağız. bundan önce bir araya geldik. Partimizin çalışmalarını değerlendirdik. bunun yanı sıra 15 TEmuuz darbe girişimi ve sonrasında yapılan çalışmaları gerek bölücü terör örgütü ile gerek FETÖ ile çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundul Teşkilatlarımızdan, vatandaştan bu konuda gelen önerileri milletvekillerimiz birebir bizlerle paylaşma fırsatı buldu. Çok verimli faydalı bir depğerlendirme toplantımız oldu. İstanbulş'un projeler, çalışmalar konusunu da değerlendirme fırsatı bulduk."

"Askeri unsurlarımıza karşı zaman zaman DAEŞ saldırıları oluyor, karşılık veriliyor. Bu yeni bir şey değil. Askeri unsurlarımız ne iş yapıyor? yaptıkları şey çok açık. DAEŞ'e karşı mücadele eden yerel Irak halkını eğitiyor. DAEŞ ile ilgili de doğrudan saldırılara karşılık vermek suretiyle böyle bir hizmet görüyor. Musul'un bir gecede DAEŞ tarafından işgal edildiğini biliyorsunuz. Bizim Başkonsolosluğumuzdaki vatandaşlarımız rehin alınmıştı. Şimdi ABD, Irak-Bağdat hükümeti öncülüğünde Musul'un DAEŞ'ten temizlenmesi için plan var. Bu kapsamda bu çalışmaları yapabilirsiniz, biz bunları destekliyoruz ancak ne yaparsanız yapın işgalden önceki Musul halkına dokunmayın. Musul, Musullularındır. Dışarıdan getirilen başka sivillerle, şehrin organik yapısı bozulmasın. Yeni bir iç savaş yaşanmasın. Bu hususu da büyük bir dikkatle izliyoruz"