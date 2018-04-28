Başbakan'dan muhalefete: Çatı kurmaya çalıştılar; çöktü, altında kaldılar

Muhalefet partilerinin 24 Haziran’daki seçimler öncesinde ortak adayı çıkaramamasına değinen Başbakan Binali Yıldırım, “Kurmaya çalıştıkları çatı daha çatılmadan çatırdadı, yerle bir oldu” ifadelerini kullandı.

AKP’nin İzmir İl Kongresi’nde konuşan Yıldırım, “Bugünlerde yine içeride ve dışarıda bir kumpas, bir çatı, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karşı bir tezgahla, çirkin bir tezgahla karşı karşıyayız. Ancak hamdolsun yaptıkları bu oyunlar başlarına geçti, kurmaya çalıştıkları çatı daha çatılmadan çatırdadı, yerle bir oldu. Cumhuriyet Halk Partisi aday bulamadı mı? Bir çatı kurmaya çalıştılar o çatı da çöktü. Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığında çatı altında buluşmaya çalıştılar, o çatı çöktü altında kaldılar. Kemal bey sen niye aday olmuyorsun? Aday arıyor aday... Uzaydan mı gelecek aday?” ifadelerini kullandı.

"Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz"

“Cumhur ittifakına da bazıları kafayı takmış. Cumhurdan neden işkilleniyorsunuz? Cumhur halk demek, siz de milletin yanında olun” diyen Başbakan’ın konuşmasının satır başları şöyle:

-Cumhurbaşkanımız Erdoğan önderliğinde İzmir'e çok büyük eserler kazandırdık. AK Parti'yi millet kurdu, bugünlere millet getirdi. Bizim siyasetimizi millet belirler. Tüm Türkiye'yi kardeş bildik, kucakladık.

-Yolları böldük milleti birleştirdik. 81 milyonu kardeş bildik. Değerli İzmirliler şunu herkes bilsin; yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz. Darbecilere, kumpasçılara asla boyun eğmedik. Gerekirse canımızı seve seve veririz.

"Bir çatı kurmaya çalıştılar o çatı da çöktü"

-Bugünlerde yine içeride ve dışarıda bir kumpas, bir çatı, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karşı bir tezgahla, çirkin bir tezgahla karşı karşıyayız. Ancak hamdolsun yaptıkları bu oyunlar başlarına geçti, kurmaya çalıştıkları çatı daha çatılmadan çatırdadı, yerle bir oldu. Cumhuriyet Halk Partisi aday bulamadı mı? Bir çatı kurmaya çalıştılar o çatı da çöktü. Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığında çatı altında buluşmaya çalıştılar, o çatı çöktü altında kaldılar. Kemal bey sen niye aday olmuyorsun? Aday arıyor aday... Uzaydan mı gelecek aday?

-Bunların derdi Türkiye'nin geleceği değil, bunların derdi Recep Tayyip Erdoğan. 'Aman Recep Tayyip Erdoğan olmasın da AK Parti olmasın da Türkiye'ye ne olursa olsun.' Yağma yok. 15 yıllık bu birikimi, 15 yıllık geldiğimiz bu noktayı alçaklara, memleket düşmanlarına, bölücülere, FETÖ'cülere teslim etmeye hiç ama hiç niyetimiz yok.

Kılıçdaroğlu'na: Her seçimde yenilmek sende bağışıklık yaptı, bağımlılık yaptı

-Kemal bey sen ne yaptın? Her seçimde yenilmek sende bağışıklık yaptı, bağımlılık yaptı. Onun için 'erken seçim' diyorsun. Bağımlılık kötü bir şey. Seni bu bağımlılığından kurtarmak istiyoruz. Onun için de 24 Haziran'da artık bu iş bitiriyor, bir dönemi kapatıyor ve yeni bir dönemi açıyoruz.

-15 milletvekilinin hali içler acısı. Ben buradan ilan ediyorum. Bu vekillerin seçildiği iller; İzmir size sesleniyorum verdiğiniz oyları size sorup da mı başkalarına pazarlıyorlar? Sayın Kılıçdaroğlu şayet milletvekillerini önemsemiyorsun onu seçen seçmenlerinde mi önemi yok. 24 Haziran yeni bir dönemin başlangıcı olacak yeni kapılar açılacak. Söz de mühür de karar da milletin olacak.

-Cumhur ittifakına da bazıları kafayı takmış. Cumhurdan neden işkilleniyorsunuz? Cumhur halk demek, siz de milletin yanında olun. Bölücülere göz kırpmayın.