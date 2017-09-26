Başbakan'dan 'metal yorgunluğu' için tavsiye: Bir ayran için

Başbakan Binali Yıldırım, 4 haber kanalının ortak yayınında yaptığı açıklamada IKBY'deki bağımsızlık referandumuyla ilgili "Gayrimeşrudur, yok hükmündedir" dedi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP yöneticileri için söylediği 'metal yorgunluğu' için de "Partimizdeki metal yorgunluğunu yanlış okumamak lazım. Yorulma, gelir bir ayran içersin, sonra durmak yok yola devam" ifadesini kullandı.

Başbakan, "Partimizdeki metal yorgunluğunu yanlış okumamak lazım. Bu yaz yorgunluğuna benzer, gelir geçer. Seçim heyecanı başladığında yorgunluk kalmaz. Yorulma, gelir bir ayran içersin, sonra durmak yok yola devam" dedi.

Başbakan Yıldırım, Habertürk, TRT Haber, NTV, CNN Türk ve A Haber kanallarının ortak yayınında, medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, "Bu referandum dünyanın tüm uyarılarına rağmen, başta komşular, İran, Türkiye olmak üzere bütün BM'ye tabi ülkeler bu referanduma karşı görüşlerini ortaya koydular. Bir inatlaşmaya gitti Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim ve bu referandumu yapıyor. Biz açıkça ifade ettik, bu referandum gayri meşrudur, sonuçları tanınmayacaktır, yok hükmündedir. Kürtleri, Arapları, Türkmenleri, Asurileri, Ezidiler, bütün farklı etnik gruplardaki insanların geleceğini düşünmeden, orada Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin kişisel ihtirasları sonucu alınmış bir karardır. Herhangi bir umut, gelecek vaadeden bir iş değildir. Türkiye elini kolunu bağlayacak değil. Uyarılarımızın yanı sıra MGK ve Bakanlar Kurulu'nda, en son da geçtiğimiz cumartesi günü TBMM'de tezkere oylaması suretiyle atılacak adımlara esas olacak kararları verdik. Kararlar 3 grup altında. Ekonomik, siyasi-diplomatik alanda yapılacak çalışmalar ve güvenlik-askeri boyutta yapacağımız çalışmalar" açıklamasında bulundu.