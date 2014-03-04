Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kasetle geldin, kasetle gideceksin

Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bu Pensilvanya'daki zat CHP Genel Başkanı'nın eline kasetler veriyor" dedi. CHP Genel Başkanı'na 'Bay Kemal' denildiğini söyleyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu için "Geçenlede söyledim, senden bir şey olmaz. Sen kasetle geldin, kasetle gideceksin" görüşünü dile getirdi.

Başbakan Erdoğan Adıyaman'da halka seslendi.

"Bize iftira atanlar iftiralarının altında kalıyorlar, bize çamur atanlar o çamurun içinde şu anda boğuluyorlar" diyen Erdoğan, "Pensilvanya'da bir zat var biliyorsunuz değil mi? Bize iftiralar atmaya başladı, bize beddualar etmeye başladı. Üç ayda maskesi düştü, Rabbim elini ayağını dolaştırdı, işte böyle mahçup oldu" diye konuştu.

"Cebrail parti kursa desteklemem diyen zat şu anda CHP'yi destekliyor" diyen Erdoğan, "CHP'nin olmadığı yerde de MHP'yi destekliyor" dedi.

‘Kasetle geldin, kasetle gideceksin’

"Bu Pensilvanya'daki zat CHP Genel Başkanı'nın eline kasetler veriyor" diyen Erdoğan, "CHP Genel Başkanı da CHP'nin toplantılarında bu zatın borazanlığını yapıyor" dedi. CHP Genel Başkanı'na 'Bay Kemal' denildiğini söyleyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu için "Geçenlede söyledim, senden bir şey olmaz. Sen kasetle geldin, kasetle gideceksin" ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte "Başbakan'ın dinlenmesi çok vahim bir olay" dediğini belirten Erdoğan, "Şu an sorsanız tam tersini söyler" dedi. Kılıçdaroğlu'nun akşam başka sabah başka konuştuğunu ifade eden Erdoğan, "Bundan siyasetçi olur mu ya?" diye tepki gösterdi.

‘Millet de bunlara sandıkta yumruk vuracak’

Erdoğan, Adıyaman'daki konuşmasında Mustafa Sarıgül'ün Trabzonlu bir vatandaşa yumruk attığı iddiasıyla ilgili de konuştu. "CHP'nin İstanbul adayı bir vatandaşa yumruk atıyor" diyen Erdoğan, "Bu millet de bunlara sandıkta yumruk vuracak" dedi. Türkiye'nin o yumruğun hesabını 30 Mart'ta sandıkta soracağını söyleyen Erdoğan, "Hukukta da biz hesabını soracakğız" ifadesini kullandı.

Asıl diktatörün CHP'nin içinde olduğunu öne süren Erdoğan, şunları söyledi:

"Aradık sorduk diktatörü bulduk ey CHP. Diktatör senin içinde. Kim? İnönü. İtalya'da biliyorsunuz, faşizm iktidar olduğunda onları ilk tebrik eden bunlar olmuştur. Biliyorsunuz ki Dersim'de bunlar katliamın baş sorumlusudur. Katliamın baş sorumlusu oldukları halde bu CHP'nin Genel Başkanı Dersim'le ilgili tek kelime edebiliyor mu? Edemez. Çünkü ederse biliyor ki bataklığa batacak."