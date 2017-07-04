Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu gaflet yürüyüşüdür, ömrün biter bu yollar bitmez

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü''nü eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, ''Yol yürümeye devam edersen, ömrün biter bu yollar bitmez. Çünkü 20 bin kilometre yol yaptık. Onun için gel bu sevdadan vazgeç. Adaletin aranacağı yer yollar değildir. Meclis'tir, mahkemelerdir. Adalet herkese lazım'' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da TEM Kurtköy bağlantı yolu gişe sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış töreninde konuştu.

Başbakan Yıldırım, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Adalet Yürüyüşü''nü eleştirdi.

Yıldırım özetle şu ifadeleri kullandı:

''Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı yürüyüş yapıyor. 19 gündür yürüyor. Aslında bir bakıma bu yürüyüşün bir faydası oldu. O da nedir? Yaptığımız yolların kalitesini öğrenme fırsatı oldu. Başka türlü anlayamazdı. Biraz zahmetli bir iş oldu ama benim ona tavsiyem; şöyle İzmit'ten bu tarafa gelirken Kurtköy sapağından bir Yavuz Sultan Selim yoluna da gir bakalım, orayı da bir gör. 4 şerit gidiş 4 şerit geliş. Yol yürümeye devam edersen, ömrün biter bu yollar bitmez. Çünkü 20 bin kilometre yol yaptık. Daha 19 günde 400 kilometre oldu. Onun için gel bu sevdadan vazgeç. Adaletin aranacağı yer yollar değildir. Meclis'tir, mahkemelerdir. Adalet herkese lazım.

Yollar millete hizmet içindir, temeli millet olmayan bir yürüyüş, yolu da incitir yolcuyu da incitir. FETÖ'cülerin, bölücü terör örgütünün ayakta alkışladığı yan yana yürüdüğü bu yürüyüşün adımları milletin adımları değildir. Bu nasıl adalet yürüyüşü Bu adalet yürüyüşü değildir, bu bir gaflet yürüyüşüdür gaflet.

Bazıları diyor ki 'Bu yollar çok pahalı.' Kardeşim en pahalı hizmet olmayan hizmettir, yol olmazsa ne yapacaksın, nasıl yürüyecektin yol olmasaydı? Yolları yaptık, güzel güzel, tıpış tıpış yürüyorsun. Ya yol olmasaydı? Dağda, bayırda, ormanda kaybolup gidecektin, onun için yürürken yolları yapanlara da 'Allah razı olsun' de... Biz yürürsek milletle yürürüz. Bizim bölücülerle, FETÖ'cülerle işimiz olmaz.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü... Laf ediyorlar. Efendim bu köprü pahalıymış, şuymuş, buymuş. Bunlar tabii hayatında bir iş yapmadıkları için, işleri güçleri yapılan şeylere çamur atmak. Biz bunlara bakmayacağız.''