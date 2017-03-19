Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Be adam, sen istiyorsun diye 2 tane mi Cumhurbaşkanı seçeceğiz?

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'daki referandum mitingleri kapsamında bugün Erzincan'daydı. Yıldırım, ana muhalefet partisi CHP başta olmak üzere referandumda 'Hayır' oyu kullanacaklara ilişkin "Onlar her şeye 'Hayır' dedi. Biz 'Evet' dedi. Şimdi de 'Hayır' diyorlar. Gezi olaylarıyla ülkeyi karıştırmaya çalıştılar bizler eser ürettik" dedi.

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Referandumdan 'Evet' çıkarsa tek adam sistemi olacak" sözlerini eleştirerek "Be adam, sen istiyorsun diye 2 tane mi Cumhurbaşkanı seçeceğiz?" ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Biz de 'Evet' demek yapmak millete hizmet etmektir" diye konuştu.

Memleketinde konuştu

Yıldırım, doğup büyüdüğü Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünü de ziyaret etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılında Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde dün düzenlenen törene katılan ve kentte çeşitli ziyaretlerde bulunan Başbakan Yıldırım, akşam özel uçakla memleketi Erzincan'a geldi.

Erzincan'dan karayoluyla baba ocağı, Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyüne geçen Yıldırım, geceyi burada geçirdi.

Başbakan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile sabah saatlerinde akrabalarını ziyaret etti ve karlı arazide yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında karşılaştığı kuzuları seven Yıldırım, kuzularla fotoğraf çektirdi.

Yıldırım'ın Erzincan mitingindeki açıklamalarından satır başları şöyle:

16 Nisan'da geleceğimizi inşa etmeye var mısınız? Türkiye için daha fazla kalkınmanın, daha fazla eserlerin önünü açacağız. 14 yılda Türkiye'yi üçe katladık. İhracatı 5 kat artırdık. Yatırımları, eserleri büyüttük. Tüm bunları 'Hayır' diyenlere rağmen yaptık.

16 Nisan'da tüm engelleri ortadan kaldırmaya hazır mısınız? 16 Nisan'da bütün bu takozları, engelleri kaldırmaya hazır mısınız?"

Erzincanlılar diyor ki, 'Bir başbakan çıkardık, başbakanlık kalkıyor.' Vatana hizmet makamla, mevkiyle olmaz değerli hemşehrilerim. Gerektiğinde canını ortaya koyarak ülkeye, vatana hizmet edersiniz. Biz Türkiye sevdalısıyız. Dün Ulaştırma Bakanı olarak hizmet ettim, bugün Başbakan olarak hizmet ediyoruz, yarın da siz ne derseniz biz onu yaparız.

Biz konuşmuyoruz, eserler konuşuıyor. Onlar Gezi olayları ile ülkeyi karıştırmaya çalıştılar biz eser ürettik. Onlar hep 'hayır' dedi, biz 'evet' dedik. Bugün de 'hayır' diyorlar. Onlar 15 Temmuz'da ülkeyi işgale çalışırlar, biz hem onları püskürtür hem ülkemize hizmet ederiz. Yüksek hızlı treni buraya da getiriyoruz.

14 yılda çok şey yaptık. Bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. İhracatı 5 kat artırdık. Yatırımı, eserleri büyüttük. Bütün bunları hayır diyenlere, takoz koyanlara rağmen yaptık. Milletin seçtiği hiçbir hükümeti rahat bırakmadılar.

Millet gücünü hep paylaşmaya çalıştılar. CHP diyor ki, 'Tek adam rejimi olacak', derdi millet iktidar olmasın. Bu millet iktidarını sizinle paylaşmak zorunda mı? Halkın seçtiğinden neden rahatsız oluyorsunuz? Çekilin artık, düşün milletin yakasından. Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Tek adam ülkeyi yönetecek'. Be adam sen istiyorsun diye iki tane muhtar, belediye başkanı, cumhurbaşkanı mı seçeceğiz?

Bunlar eşbaşkanlığa kafayı takmışlar. Evet tek adam olacak, patronu da millet olacak. Patronun millet olduğu yerde diktatörlük olmaz. Tek adamdan bahsediliyorsa, CHP yönetimi kendisine baksın. 7 seçim kaybetti hala tek adam. Sayın Kılıçdaroğlu aynaya baksın."