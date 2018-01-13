Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Adaları bize değil, teslim edenlere sor

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ege adaları dolayısıyla dünya kadar soru sordum. Bu adalar bizim mi Yunanistan'ın mı?" sorusuna yanıt verdi. Yıldırım "Adaları bize değil, teslim edenlere sor" dedi.

Yıldırım, Niğde'de AKP İl Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yıldırım, şöyle konuştu:

Emperyalistler ülkemiz üzerindeki planlarından hiçbir zaman vazgeçmediler. Türk düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmak için birbirimizi daha çok seveceğiz. Siyasetten tek muradımız var; ülkemize hizmer etmek ve bu milletin yüzünü güldürmektir. Gerisi teferruattır.

AK Parti önce Türkiye diyenlerin partisidir. AK Parti tutuculuğa teslim olmayan gelecek vizyonu olan bir partidir. Türkiye milli mutabakatla gücünü birleştirerek büyümeye devam edecektir.

Terörle mücadeleyi sadece terörist ile mücadele olarak görmüyoruz, hukuk temelinde vatandaşlarımızın haklı taleplerini karşılamak için çaba sarfediyoruz.

Her ne kadar laftan anlamazsada, biz vatandaşlarımızın gerçeği öğrenmesi için bazı hususlara kısa kısa değinmenin yararlı olduğunu düşünüyoruz. Malesef Kılıçdaroğlu'nda yalan gani, arkasından yetişmemizin imkanı yok. Bizim yollar bile yalanlarının gerisinde kalıyor.

"Adaları bize soracağına teslim edenlere sor"

Kılıçdaroğlu adaları geri alacağını söylüyor. Adalar bizim mi Yunanistan'ın mı diye bize soruyor. Sen bize soracağına, git adaları teslim edenlere sor.