Başbakan'dan 'Kıbrıs' açıklaması: Satmak ne demek, çok ayıp!

Başbakan Binali Yıldırım, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Genel Kurul'da yaşanan "Kıbrıs" tartışmalarıyla ilgili olarak "Ne demek KKTC'yi satmak. Çok ayıp bir şey, haddini bilmemek. Kıbrıs konusunda bizim şartlarımız da kırmızı çizgilerimiz de bellidir" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde;

"Ne demek satmak. Çok ayıp birşey. Yani bu en azından; hakikaten haddini bilmemektir. Yani gitmeyince satmış mı oluyoruz? Böyle birşey olur mu? Gitmemizi gerektiren bir durum yok. Kıbrıs ile ilgili görüşmeler uzun yıllardan beri devam ediyor. Kıbrıs için bizim şartlarımız bellidir, kırmızı çizgilerimiz bellidir"

"Türkiye'nin garantisi ve güvenliği vazgeçilemez"

"Kıbrıs’ta güvenlik ve garanti konusu; Türkiye’nin etkin garantisi ve güvenliği hiçbir şart altında vazgeçilemez, ortadan kaldırılamaz; madde 1. Madde 2 eğer iki toplumlu bir devlet kurulacaksa, bu devletteki yönetim adil paylaşımla olmalıdır. Madde 3 toprak ve mülkiyet konularında Türk tarafının herhangi bir mağduriyeti, kazanılmış haklarının ortadan kaldırılması söz konusu olamaz. Kısacası, kurulacak ortak bir devlette herşey iki tarafı da mutlu ve memnun edecek şekilde olmalıdır. Bütün bunlar olduktan sonra da Türkiye’nin etkin garantisi ve güvenlik ile ilgili tedbirleri aynen devam etmelidir"