Başbakan’dan, il başkanlarına ‘gizlilik’ uyarısı

AKP Genel Merkezi’nde, parti teşkilat yönetimi ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, başkanlık sistemiyle ilgili görüşmede bulundu. Başbakan Yıldırım, teklif üzerinde konuşulmamasını, tarih verilmemesini istedi. Teklif Meclis'e sunulduktan sonra da teşkilata sistemi halka anlatma konusunda çok görev düştüğünü de söyledi.

Kapalı kapılar ardından yapılan toplantıda gündem anayasa değişikliğiydi. Başkanlık sistemi ile ilgili AKP’nin teklifinin 2016'nın sonuna kadar meclise sunulacağını söyledi. İl başkanlarının teklifle ilgili soruları üzerine Başbakan teklifin gizli tutulduğunu söyledi.