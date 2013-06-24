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Başbakan'dan Hüseyin Aygün'e 100 bin liralık dava

Başbakan Erdoğan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'e 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı

24 Haziran 2013 18:02

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili Twitter'da paylaştıklarıyla kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'e 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatları Ali Özkaya, Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan tarafından açılan davanın dilekçesinde, Aygün'ün, 2 Haziran'da internet ortamında paylaştıklarına yer verildi.

Aygün'ün daha önce, AKP Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı'na yapılan terörist saldırıların ardından da Başbakan Erdoğan'ı kast ederek "Türkiye'de en büyük terörist sensin" dediği hatırlatılan dilekçede, davalının, protesto yapılan dönemleri özellikle seçtiği, CHP'nin yapamadığı muhalefet yerine, "twit atıp, provakatif açıklamalar yaparak" Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Hüseyin Aygün'ün, bir milletvekili olarak taşıdığı sorumluluğa ve statüye uygun davranmadığı, günlerdir yapılan tahrikler, provakasyonlar ve kışkırtmalar sonucu galeyana gelmiş kalabalıktaki kendini bilmez bazı kişilerin söylediği sözleri sosyal medyaya taşıdığı kaydedilen dilekçede, söz konusu paylaşımlarla Aygün'ün, Erdoğan'a küfür ettiği savunuldu.

Aygün'ün paylaşımlarının eleştiri olmadığı, açıkça hakaret, aşağılama, iftira ve küçük düşürme amacı taşıdığı ileri sürülen dilekçede, Aygün'den 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.

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