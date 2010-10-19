'Başbakan'dan helallik ister bağımsız aday olurum!'

T24 - AKP'nin Kızılcahamam kampında Başbakan Erdoğan'a, '8 yıldır Meclise Türbanla giremiyoruz, bir şeyler yapın, yoksa siyasi tercihimi değiştireceğim' diyerek rest çeken AKP Kurucu Üyesi Fatma Bostan Ünsal AKP'den somut adımlar beklediğini yineledi.



Ünsal, Türkiye'deki kadınların yüze altmış veya yetmişinin başörtülü olduğunu vurgulamayı da ihmal etmedi. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



AKP'li Fatma Bostan Ünsal 2011'de Meclis'e başörtülü girmeli diyerek eski bir tartışmayı başlatt



AKP'nin Kızılcahamam kampında 'başörtülü milletvekili adayı' isteyerek dikkatleri üzerine çeken AKP Kurucu Üyesi Fatma Bostan Ünsal, AKŞAM'a konuştu. 'Kadınlar başörtüsüyle Meclise giremiyor. Bu konuda ne zaman adım atılacak' sorusuyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Ünsal, hem yaşanan diyaloğu aktardı hem de atılması gereken adımları anlattı. Ünsal'ın değerlendirmeleri şöyle:



'2011'DE BAŞÖRTÜLÜ ADAY OLMALI'



BM Türkiye'de başörtülü kadınların, eğitim, siyaset ve çalışma hayatına katılmaları için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi ama hükümet bu konuda adımları henüz atmadı. Ben bunu dile getirdim. 2011 seçimlerinde başörtülü milletvekili adayı olmalı. Tabii ki uzaydan gelmiyorum; irticai odak tanımlamasıyla parti kapatma davalarından haberdarım; ama gül bahçesinde değiliz, bunu tartışmalıyız.





'SEÇİLME HAKKI YOK'



Türkiye'de kadınların yüzde 60-70'i başörtülü ve bu başörtülülerin sadece seçme hakkı var; seçilme hakkı yok. Demokrasiye yakışmayan bir durum.



'VEKİLLİĞE ENGEL YOK'



Merve Kavakçı'nın adaylığında problem yoktu. İzin almadan ABD vatandaşlığına geçtiği gerekçesiyle milletvekilliği düşürüldü. Dolayısıyla başörtüsü konusunda hukuki hiçbir yasak yoktur.





'BAĞIMSIZ OLURUM'



Bu meselenin önce AK Parti'de tartışılması gerekiyor. Çünkü ben kurucu üyeyim. Tabii bu Türkiye'nin de sorunu, bütün partilerin tartışması gerekiyor. Diğer partilere bu konuda çağrı yapabilmem için bağımsız olmam gerekebilir. O zaman da helallik isterim.





'CHP'NİN DEĞİŞİKLİĞİ'



En önemli gelişme CHP'nin eğitim hayatında başörtüsünü sorgulamaya başlamasıdır. Bu, bu zamana kadarki mevzisini terk ediyor anlamına gelir. CHP'nin tartışmaya başlaması anlamlı.





'YARGI GENİŞ OLSAYDI'



Yargı geniş görüşlü olsaydı, Türkiye'nin en temel sorunlarından biri olan başörtüsü sorunu bu kadar kangren haline dönüşmezdi. Diyanet İşleri Başkanı'na sormak çok anlamlı değil. Bu sorunu çözmek için dine gitmeye gerek yok. Özgürlükler çerçevesinde çözülür.