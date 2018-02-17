Başbakan'dan HDP'ye: İstanbul'daki Kürt nüfusu Güneydoğu'dan fazla; çözüm, çözüm, çözüm yok kardeşim!

Başbakan Binali Yıldırım, dün (16 Şubat 2018) tutukluluğuna devam kararı verilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş üzerinden HPDP'ye tepki gösterdi. "Bir ara cici çocuk çıkarttılar, parlattılar marlattılar bazı medya organlarında ama gerçek niyetlerini daha sonra gördük" diyen Yıldırım, "Güneydoğu’dan fazla Kürt nüfusu var İstanbul’da. Kürt vatandaşlarımız benim başımın tacı. Çözüm, çözüm, çözüm yok kardeşim. Çözüm, bu kanlı terör örgütünü bu ülke topraklarından atmak" ifadesini kullandı.

Münih Konferansı için Almanya'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerle bir araya geldi. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın haberine göre Yıldırım, "HDP ile niye muhatap olacağız, neyi temsil ediyor?" dedi. Yıldırım HDP'nin, "PKK, PYD, YPG'nin açıkça kanlı bir terör örgütüdür" demediğini belirterek, "Böyle bir tutum içine girmezse bizim muhatap alıp almamamızın bir önemi yok, millet muhatap almaz. Orada ölüm kalım mücadelesi veriyoruz, şehitlerimiz var" diye konuştu. Yıldırım, "HDP siyaset yapacaksa adam gibi diyecek ki; bu ülkenin toprak bütünlüğü ile problemim yok" ifadesini kullandı.

Eski HDP eşgenel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında açıklamalarda bulunan Yıldırım şunları kaydetti:

"Çözüm, çözüm çözüm yok kardeşim"

"Bir ara cici çocuk çıkarttılar, parlattılar marlattılar bazı medya organlarında ama gerçek niyetlerini daha sonra gördük. Onlara çok şans verildi. Hiç kimse buradaki sorunların çözümü için bölgenin sesine kulak verilmedi diyemez. Bölge niye HDP’nin oluyormuş? Güneydoğu’dan fazla Kürt nüfusu var İstanbul’da. Kürt vatandaşlarımız benim başımın tacı. Çözüm, çözüm, çözüm yok kardeşim. Çözüm, bu kanlı terör örgütünü bu ülke topraklarından atmak."