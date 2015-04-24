Başbakan'dan HDP'ye: Bizim diyanetimizden ne istiyorsunuz?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP Konya milletvekili adaylarının tanıtım toplantısı için memleketi Konya'ya gitti. Kendisinin de birinci sıradan milletvekili adayı olduğu Konya'da gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, muhalefet partilerini ve bu partilerin seçim bildirgelerini eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümetin 12 yıllık icraatlarına yönelik eleştirilerine tepki gösteren Davutoğlu, bu sırada Kılıçdaroğlu'nu yuhalamak isteyen partililere ise izin vermedi.

Davutoğlu, konuşmasının devamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de eleştirdi. Bahçeli'nin milliyetçilik tarzını eleştiren Davutoğlu, ''Sayın Bahçeli gelirse, ona da dönün deyin ki, milliyetçilik lafla olmaz, sizin döneminizde bu ülkenin tankları şimdi adını zikretmeyin, Türkiye şu an da hiç dost olmayan hadi zikredeyim, bu ülkenin tanklarını İsrail modernize ediyordu ey Bahçeli deyin. Bu ülke tank modernizasyonu için İsrail'e muhtaçtı deyin. İnsansız hava araçları için İsrail'e muhtaçtı deyin. Tank almak istediğimiz Amerikan kongresinde ya da Avrupa parlamentolarında izin beklenirdi deyin. Sizin döneminizde o üç parti koalisyonunda vardı da, şu aziz bayrak, (partililerine seslenerek) hadi bir dalgalandırın da millilik ne demek herkes görsün. Bu aziz bayrağın arkasında oturanlar IMF salonlarında borç dileniyorlardı deyin. Bizim seçim beyannamemizin esası, insan onurudur. İnsan onurunu da koruyacağız, milli onuru da koruyacağız" dedi.

'Neysen, hangi yüzünle, hangi çehrenle çıkacaksan maskeni indir, öyle Konya'ya gel deyin'

Davutoğlu'nun hedefinde son olarak da HDP vardı. Konyalıları AKP dışındaki diğer tüm partililere verecekleri cevaplar konusunda iyice tembihleyen Başbakan, ''Yolu düşerde HDP'liler gelirse, onlara da şu soruyu sorun. Yayınladıkları bildirgede Diyaneti kaldıracağız diyorlar. Bizim Diyanetimizden ne istiyorsunuz, diye sorun. Ne istiyorsunuz, neden rahatsızsınız? Sonra da Diyarbakır'da başka, İstanbul'da başka, Konya'da başka konuşma deyin. Neysen, hangi yüzünle, hangi çehrenle çıkacaksan maskeni indir, öyle Konya'ya gel deyin. Ona ders verin, bu aziz şehirde Türk- Kürt asırlarca kardeşçe yaşadı, aramız fitne sokamadın, sokamazsın deyin''dedi.

Davutoğlu, ''Kılıçdaroğlu'na bir de şeyi sorun? 1+5+3 ne demek? Tekrar 28 Şubat zihniyetini mi getiriyorsunuz deyin'' dedi.

Davutoğlu'nun konuşmasının ardından AKP Milletvekili adayları tanıtıldı.