Başbakan'dan G. Kore'ye: Yerli motor üretene bedava arsa ve düşük vergi

Başbakan Erdoğan, Güney Koreli bir firmaya yerli otonun motorunu üretme çağrısında bulundu. Firma teklifi kabul ederse bedava arsa verilecek ve çok düşük vergi ödeyecek.

Erdoğan, bir firmaya yerli otonun motorunu üretme çağrısı yaptı. O firma teşvik paketini beklediğini söyleyince, Erdoğan "Paketi görünce fazla dayanamayacaksınız" şeklinde yanıt verdi.

Teşvik paketinin ayrıntıları da netleşiyor. Buna göre, tedariki yüzde 50'den fazlası ithalata dayalı ürünleri (stratejik ürünler) üreten firmalara bedava arsa verilecek. Sadece bu firmalar için yatırım indirimi verilecek. Sosyal güvenlik yüklerinin büyük bölümünü devlet karşılayacak. Bu firmalar için yüzde 20 olan kurumlar vergisi düşük miktara çekilecek.

Erdoğan'ın çağrıda bulunduğu firma yerli motor üretirse bu da stratejik ürün kapsamına girecek ve şirket teşvikten yararlanacak.

Erdoğan, başka bir firmanın temsilcisiyle ilginç bir diyaloğa da girdi. Firma yetkilisi "Yakında size gelip inşaat yatırımı yapacağız" derken, 'Üsküdar'a Giderken' şarkısını söyleyince Erdoğan kendisini alkışladı.

Teşvik paketinin Erdoğan'ın Kore ziyareti sonrası açıklanması bekleniyor.