Başbakan'dan Finike'ye 44,5 milyon liralık yatırım sözü

Finike’ye yeni üç müjde de veren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Finike’de 3 adet dev projeyi hayata geçiriyoruz. 4.5 milyon TL’lik bir adalet sarayı inşa edeceğiz. İkinci büyük projemiz Kapıçay Barajı 40 milyon TL proje bedeli ve Beşgöz deresi üzerinde inşa edilecek. Finike, Turunçovalı tüm çiftçi kardeşlerimizin bahçeleri sulanacak, ürünleri bereketlenecektir. Bu barajla ülkemiz 7 milyon kw/saat enerji kazanacak. Son büyük yatırım ise Finike’ye yakışan 125 yataklı bir hastane olacak" dedi.

Başbakan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti devleti asla alternatif kabul etmez. Böyle bir anlayış olamaz ve buna müsaade etmeyiz. Bütün gücümüzle her yerdeyiz. Biz biriz, diriyiz hep beraber Türkiye’yiz" dedi. CHP ve MHP'nin Sivas'ın doğusunda siyaset yapamadığını söyleyen Erdoğan'a, ön sıralardaki vatandaşlar, "Yemiyor başbakanım" diye seslendi.

Başbakan Erdoğan’ın Antalya’daki iki günlük programının son durağı Finike İlçesi oldu. Başbakan Erdoğan, Antalya Valiliği’nin ilçedeki yatırımlarına ilişkin Finike Fuar Alanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara seslendi.

Fenike'ye üç büyük yatırım

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte sahneden Finikelileri selamlayan Başbakan Erdoğan, değişik kalemlerdeki 12 milyon liralık tesisleri anlattı. Finike’ye yeni üç müjde de veren Başbakan Erdoğan, "Finike’de 3 adet dev projeyi hayata geçiriyoruz. 4.5 milyon TL’lik bir adalet sarayı inşa edeceğiz. İkinci büyük projemiz Kapıçay Barajı 40 milyon TL proje bedeli ve Beşgöz deresi üzerinde inşa edilecek. Finike, Turunçovalı tüm çiftçi kardeşlerimizin bahçeleri sulanacak, ürünleri bereketlenecektir. Bu barajla ülkemiz 7 milyon kw/saat enerji kazanacak. Son büyük yatırım ise Finike’ye yakışan 125 yataklı bir hastane olacak" dedi.

Antalya’nın kadim bir Selçuklu, Osmanlı şehri ve aynı zamanda modern bir cumhuriyet şehri olduğunu belirten Erdoğan, "Köklerinden koparılamaz, yabancı bir şehir haline getirilemez. Bir ev gördüm tarih kokuyor ve bizim bunları çoğaltmamız lazım. O zaman Finike’ye gelen turist sayısı daha da çok artar" dedi.

'Azraille boğuşma yolu duble yol oldu'

Bu topraklarda bu milletin refahı ve mutluluğundan başka bir amaçları olmadığını belirten Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:

"11 yıl boyunca herkes bizim ürettiğimiz siyaseti çok açık bir şekilde gördü. Bizden önce bu yol adeta Azrail’le boğuşma yoluydu, ne çileler çekiliyordu bu yollarda. Duble yola dönüştüren biz olduk. Bir yandan Türkiye’nin birlik ve beraberliğini sağlarken bir yandan ülkemizin kalkınmasını gerçekleştirdik. Biz kimsenin dinine, diline, rengine, etnik kökenine bakmadan bir samimi gülüşü, hayır duası için hizmet ediyoruz. Türkiye’de kadim kardeşlik anlayışını güçlendirmek, birlik beraberlik ortamını daha da sağlamlaştırmak için çalışıyoruz. Ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, horlamadan, ayrımcılık yapmadan herkese eşit hizmet götürüyoruz. Kimsenin dünya görüşüne karışmayız, hiç kimsenin yaşam tarzı bizi ilgilendirmez."

Merkez Bankası rezervinin Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu anlatan Erdoğan, "Biz rekorlar peşinde koşuyoruz. Rekorlar üstüne rekorlar kırıyoruz ve adeta Türkiye küllerinden yeniden doğuyor" dedi.

'Diyarbakır'da niye bayrak sallayamıyorsun'

Afyonkarahisar’dan yola çıkarken tek millet, tek bayrak ve tek vatan vurgularını hatırlatan Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Fakat CHP’ye bakıyorsunuz Antalya’da bayrağımızı sallıyor. Peki Hakkari’de niye sallamıyorsun? Orası da bizim vatanımız değil mi, orada niye sallamıyorsun? Bütün herşey kamera çekimleriyle, herşey elimizde. Niye, sizler de ifade ediyorsunuz, korkunun ecele faydası yoktur. Bunların siyasetteki yeri bu. Zaten diğeri de Sivas’ın ötesine geçemiyor, o da Sivas’ın batısında siyaset yapıyor. Sivas’ın ötesine geç ya, sen de git Diyarbakır’a, sen de git Hakkari’ye, git Van’a, git Muş’a ora da bizim ya. Git, bu vatan toprakları ya, siyaseti her yerde yapalım, demokrasi güç kazansın" diye konuştu. Başbakan’ın bu sözleri sırasında ön sıradaki partili kadınlar ise "Yemiyor başbakanım, yürek ister, kolay mı gitmek" diye bağırdı.

'Bu devlet asla alternatif kabul etmez'

780 bin kilometrekare tek devlet olduğunu dile getiren Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti devleti asla alternatif kabul etmez. Böyle bir anlayış olamaz ve buna müsaade etmeyiz. Bütün gücümüzle her yerdeyiz. Biz biriz, diriyiz hep beraber Türkiye’yiz" dedi.

Kadınlar ezildi

"Dünyanın her yerine gidiyoruz bizim derdimiz var" sözlerinin ardından ’Rabia’ işareti yaparak konuşmasını tamamlayan Erdoğan, alandakilere oyuncak dağıttı. İzdihamın yaşandığı oyuncak dağıtımı sırasında yine arka sıradaki erkeklerin öne hücum etmesiyle kadınlar zor anlar yaşadı.

Oyuncak dağıtımı sırasında bir kadın Başbakan Erdoğan’a portakal, limon ve narın para etmediğini, depolarda çürüdüğünü belirterek, kurtarmasını istedi. Kadınla bir süre sohbet eden Erdoğan ise Ziraat Bankası faizlerinin düşürülmesinden bahsetti.

Polisler özlük haklarını istedi

Tören sırasında bazı sivil polisler de Başbakan Erdoğan’a, 'Sayın Başbakanım polislerin de özlük haklarını vermenizi istiyoruz' yazılı kağıt verdi.

Törende açılış yapıldıktan sonra Finike Belediye Başkanı AKP'li Nail Dülgeroğlu tarafından Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a Finike Portakalı ve limon hediye edildi. Başbakan Erdoğan daha sonra helikopterle ilçeden ayrılarak Antalya’ya geldi. Başbakan Erdoğan, saat 18.15’de uçakla Antalya’dan ayrılıp Ankara’ya gitti.