Başbakan’dan en çok iş ve yardım isteniyor

Konya'da Valilik bünyesinde hizmet veren Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER), ‘Savcı odasında sigara içiyor’, ‘Başbakan'ım işlerimizi hallet’ gibi her gün yüzlerce mesaj geliyor.



Konya BİMER sorumlusu Valilik Basın Halkla İlişkiler Müdürü Selim Gülbahar, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne 2009 Ocak ayında 411, şubat ayında 358, mart ayında da 580 dilekçe ile başvurunun yapıldığını söyledi. “Alo 150” telefonuna günde 300 kadar telefon alındığı söyleyen Gülbahar, “2006- 2008 yılları arasında 7 bin 810 müracaat aldık” dedi.



Selim Gülbahar, BİMER'e gelen başvurularla ilgili olarak şunları söyledi:



“En çok iş ve yardım talebi geliyor. Bilgisayar alımı, Yeşil Kart talebi, sağlık yardımı, burs, tarım kredisi gibi talepleri sık sık alıyoruz. İkinci sırada, şikayet telefonları var. Belediyenin hizmetlerinden tutun da savcının odasında sigara içtiğine kadar her türlü şikayetle karşılaşıyoruz.''

