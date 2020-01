Başbakan'dan Elazığ açıklaması: Faili bölücü terör örgütü PKK; alarm seviyesini bir üst seviyeye çıkardık

Başbakan Binali Yıldırım, bombalı saldırının gerçekleştiği Elazığ'da son durum hakkında bilgi verdi. 3 polisin şehit olduğunu söyleyen Yıldırım, 217 kişinin de yaralandığını ifade etti. Yıldırım, yaralılardan 145'inin taburcu olduğunu belirtti. "15 Temmuz'da yaşanan başarısız darbe teşebbüsünden sonra FETÖ terör örgütü artık iddiasını yitirmiş ve görevi bölücü terör örgütüne devretmiştir" diyen Yıldırım, "Baştan beri söylediğimiz bir şey var, bu terör örgütlerinin başında aynı akıl var" ifadesini kullandı.

"Her şey belli, bunun faili bölücü terör örgütü PKK ve onun uzantılarıdır" diyen Yıldırım, "Bununla ilgili gerekli tahkikatlarımızı yapıyoruz. Herkes her an, her türlü tehdite karşı gereken çalışmayı, hassasiyeti gösteriyor. Alarm düzeyini bir üst seviyeye çıkarmış bulunuyoruz" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bazı bakanlar ve CHP heyeti de eşlik etti.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İlk anda 3 şehit 217 yaralımız var. Yaralılardan 72 tanesi taburcu oldu. Ayakta tedavileri tamamlandı. 145 tanesi de beş hastanede tedavileri devam ediyor. Bu yaralılarımızın 85 tanesi polis, 60 tanesi sivil vatandaşlarımızdan oluşuyor. Yaralılarımızın içerisinde durumu ağır olanların sayısı 20, bunların içerisinde 2 polisimizin yaraları biraz daha ağır. Aynı zamanda öğlen saatlerinde yine hain terör örgütü, devriye görevini yapmakta olan askeri araca el yapımı patlayıcıyla yoldan geçerken bir saldırı düzenledi. Dört askerimiz şehit, beş yaralımız var. Yaralılar tedavi altına alındı. Gördüğünüz gibi, terör örgütleri adeta omuz omuza iş birliği içerisinde. 15 Temmuz'da yaşanan başarısız darbe teşebbüsünden sonra FETO terör örgütü artık iddiasını yitirmiş ve görevi bölücü terör örgütüne devretmiştir. Baştan beri söylediğimiz bir şey var, bu terör örgütlerinin başında aynı akıl var.

Olay yerinden söylemek istiyorum bu yola baş koyduk. Hiçbir terör örgütü Türkiye ile bilek görüşüne giremeyecek. Türk milletini asla ve asla hiçbir terör örgütü teslim olamayacak. Bunların çılgınlaşmasının arkasında operasyonlar konusunda askerimizin, jandarmamızın artan bir takibi var. Bu ve buna benzer olayları yine bekleyebiliriz. Ama bu bizi asla terörle mücadelede, milletin huzurunu, sükununu sağlamada bir an bile bizi yıldırmaz, yolumuzdan geri koyamaz. Milletimizin hissiyatını anlıyoruz, hepimizin canı yanıyor. Bağrımızda büyük acılar taşıyoruz, ama bir başka gerçek daha var kardeşlerim. O gerçek de Türkiye'nin geleceğidir. Türkiye'nin aydınlık yarınlarıdır. Bu konuda gerek içten gerek dıştan her kim hangi şekilde gelirse gelsin Allah'ın izniyle 79 milyon vatan evladının 15 Temmuz'da gösterdiği o asil duruş, o yılmaz istiklal mücadelesi bundan sonra da bölücü terör örgütü yok olana kadar devam edecektir. Bu konuda hiç ama hiçbir gevşeme olmayacak. İşin sonu nereye varırsa varsın "Ya istiklal, ya ölüm" diye yolumuza devam edeceğiz. Bunların akıl hocaları var, bunların yerli ve milli bir tarafları yok. Bunlar ne Güneydoğu'yu, ne Batı'yı, ne Kürtleri... Bunların böyle bir sorunu yok. Bölgedeki insanların en büyük sorunu bölücü terör örgütü. Bu hain örgütü bölge insanıyla aramızdan çıkaracağız, el ele hareket edeceğiz. Hiçbir güç bu asil milleti yenemez. O gün, o gece hepimiz beraber olduk. Her siyasi görüşten, her farklı görüşten insanımız akın akın meydanlara koştu. Bugün de CHP milletvekillerimizden, her görüşten insanlarla beraberiz. Ve bu birlikteliğimiz konu vatan olunca, memleket olunca gerisi teferruattır anlayışıyla devam edecek. Milletimizin başı sağ olsun. Elazığlı kardeşlerimin başı sağ olsun diyorum.

Her şey belli, bunun faili bölücü terör örgütü PKK ve onun uzantılarıdır. Bununla ilgili gerekli tahkikatlarımızı yapıyoruz.

Arkadaşlar, bunun yorumlanacak bir tarafı yok. Terör örgütü artık emir komutayı kaybetmiş durumda. İçeride bulunan unsurlar, nereye olduğu fark etmeksizin intihar saldırıları yapıyorlar. Elazığ bu saldırıyla yıkılacak değil. Ne Elazığ'da ne başka bir yerde bu hain terör örgütü yaşam hakkı bulamayacak. Bütün birimlerimiz alarm durumunda. Herkes her an, her türlü tehdite karşı gereken çalışmayı, hassasiyeti gösteriyor. Alarm düzeyini bir üst seviyeye çıkarmış bulunuyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız bu seviyeye göre daha yürütülecek.

Valimiz dahil bütün sağlık birimlerimiz, kurtarma ekiplerimiz 10 dakika içerisinde buraya geldi. 20 dakika içerisinde tüm yaralılarımız hastaneye yetiştirildi. Titiz ve anında müdahalenin kayıpların azaltılmasına çok ciddi katkısı oldu."