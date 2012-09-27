Başbakan'dan dokunulmazlık yorumu: BDP'lilerle aynı çatı altında yürümeyiz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , pazar günü yapılacak AK Parti 4. Olağan Büyük Kongresi’nden önce NTV ve Star TV'nin ortak yayınına katıldı. Erdoğan, PKK ile mücadelede artık siyasi bir müzakere içinde olmayacaklarını söyleyerek, "Şimdi bakıyorsunuz teröristle yanak yanağa bir eş başkanla nasıl konuşayım" dedi. Dokunulmazlık hakkında da açıklamalarda bulunan Başbakan Erdoğan, "Hakkında fezleke hazırlananlar var, bu fezlekeler Meclis'e gelir,bizim tavrımız net, bakın açık söylüyorum onlarla aynı çatı altında yürümeyiz" dedi. Oslo sürecine dair tartışmalara da değinen Erdoğan, “MİT ne zaman adım atılması gerekirse bu adımı atabilir” dedi.

CHP ile terör sorununa bir çözüm üretebileceklerini de söyleyen Başbakan, "CHP samimiyse gelsin çözüm üretelim" ifadelerini kullandı.

Başbakan Erdoğan, şu sıralarda Erhan Ertürk’ün moderatörlüğünde canlı yayınlanan programda, NTV Yayın Koordinatörü Nermin Yurteri, Star Haber Koordinatörü Nazlı Öztarhan ve Sabah gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas’ın sorularını yanıtladı:

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Terör sorunu öncelikli sorun olarak öne çıkıyor. Hayatın bir risk olduğunu görerek, siyasetin de ekonominin de risk olduğunu göreceksiniz. Siyasete bunu bilerek girdik.

'İmralı'ya da Osloya da gönderdim'

Emre Bey döneminde de İmralı’ya gönderdim, Oslo’ya gönderdim. Hakan Bey döneminde gönderdim. İmralı için de Oslo için de yaparız. Farklı zemini varsa bu alanlara gireriz. En büyük enstrümanımız MİT’tir. MİT dünyanın çok değişik ülkelerin istihbarat örgütleriyle görüşür. Kimlerle görüş alışverişinde bulunursa bunu yaparlar. Ne zaman adım atılması gerekirse bu adımı atabilir. Atmaması yönünde bir kabulümüz yoktur. Zamanlama önemlidir.

Son seçimlerin öncesinde adımlar attık. Habur da o sürecin içindedir. Attığımız adım samimiydi. Halkımızın teveccühü artarak devam etti. Oslo sürecinde samimiyetsiz davranışlar oldu. Belli basın organlarına servis edildi. Bu görüşmeleri belge olarak sundular. Belge olması için altında imzalar olması lazım.

Görüşülmemiş şeyler görüşülmüş gibi gösterilmiş. Benim ve ilgili birimlerin onadığı bir şey yoktur. Birileri bunu alıp değerlendirme sürecine girmiştir. Yargı bunu alarak değerlendirme sürecine girmiştir. Medya samimi davranmamıştır. Medya ne MİT’le ne de hükümetle değerlendirmemiştir. Medya noktasında iyi bir sınav olmamıştır.

'Müsteşara değil bana hesap sorun'

Müsteşar arkadaşımı gönderen benim, arkasında ben varım. Onu oraya getiren, göreve gönderen de benim. O zaman beni hesaba çekin, niye müsteşarım üzerinden yapıyorsunuz. Dürüst davranılmasını istiyorum. Yargının tutumunu doğru bulmadım.

Araştırmalarımızda PKK tarafından sızdırıldığı ortaya çıkıyor. Biz bunu hissettiğimiz, tespit ettiğimiz zaman oralarda bir daha öyle toplantılar yapmayız.

İktidarımız en cesur adımları atmıştır. 30 yılda hangi iktidarlar döneminde ne kadar operasyon yapılmış, ne kadar şehit verilmiş bunların rakamlarını verdim. Bizim dönemimiz en az operasyon yapılan dönemdir. Terör örgütü hiçbir dönemde bu kadar silahlanma imkanı bulamamıştır.

Samimiyetsizlik açıklaması

Biz son seçimlerin öncesinde milli, birlik ve kardeşlikle ilgili adımlarımızı attık. Habur da bu sürecin bir boyutudur. Habur’u halkımız muhalefetin değerlendirdiği gibi değerlendirme di ki bize yüzde 50 oy verdi.

Oslo ile ilgili süreçte samimiyetsiz dediğim olay şuydu. Bu görüşmelerin belli medya organlarına servis edildiğini gördük. Bu görüşmeleri belge diye servis etmek en büyük samimiyetsizliktir. Bunların altında imza yoktur. Burada birçok başlıklar var ki bunlar eksik. Görüşülmemiş şeyler görüşülmüş diye verilmiş.

Bir onama yoksa bu bir belge niteliği kazanmaz. Yargı bunu değerlendirme sürecine girmiştir. Nereden alarak medyadan alarak. Medya da burada samimi davranmamıştır. Bu, terörle mücadelede iyi olmamıştır.

‘Norveç'i farklı değenlendirmeye tabi tutarız’

İstihbaratla ilgili bir müsteşar bakanın da başbakanın da en yakın mesai arkadaşıdır. Yargının burada seçtiği yöntemi ben doğru bulmadım.

Yaptığımız araştırmalardan PKK tarafından belgelerin sızdırıldığı anlaşılıyor. Ev sahibi tarafından yapıldığını hissettiğimiz anda oralarda böyle bir şeyi yapmayız veya Norveç’i çok daha farklı bir şekilde değerlendirmeye tabi tutarız.

Öcalan’la görüşülmesi ne kadar etkili?

Bizim iktidarımız en cesur adımları atmıştır. Ancak PKK hiçbir dönemde böylesine silahlanma imkanı bulamamıştır.

Askerin de polisinde silahı bırakması gibi bir şey olamaz. Terör örgütünün silah bırakması durumunda operasyonlara da gerek kalmayacaktır.

Bu sıralar ana muhalefet çözüm için bir araya gelelim dedi. Biz bir yere gitmiyoruz ki. Gelin görüşelim dedik.

‘Artık siyasi müzakere noktasında değilim’

Terör örgütüyle mücadele, siyasi uzantılarla müzakere dedik. Fakat artık müzakere noktasında değilim. Şimdi bakıyorsunuz teröristle yanak yanağa bir eş başkanla nasıl konuşacağım.

Şehit anaları beni onlarla masada görürse ne der. Kusura bakmayın ben bir şehit anasının göz yaşını hiçbirine değişemem.

‘Onlarla aynı çatı altında çalışamayız’

Fezlekeler parlamentoya geldiği anda, eğer siz bölücü örgütle yürüyecekseniz, onların yeri parlamento değildir. Ben ne dedim onların yeri Kandil’dir. Biz onlarla parlamentoda onlarla aynı çatı altında çalışamayız. Ancak partilerin kapatılmasına karşıyız.