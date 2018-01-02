Başbakan'dan Deniz Baykal'a 'geçmiş olsun' telefonu

Geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisine Almanya'da devam edilen eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı telefonla arayan Başbakan Binali Yıldırım, geçmiş olsun dileklerine bulundu.

Başbakan Yıldırım, Baykal'ın tedavi süreci ve sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisine Almanya'da, Münih yakınlarındaki "Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau" isimli merkezde devam ediliyor.

Deniz Baykal, 16 Ekim'de yüksek ateş şikayetiyle Ankara'da İbn-i Sina Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılmıştı.