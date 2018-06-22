Başbakan'dan CHP'ye: Atatürk hayatta olsaydı size hayat hakkı tanımazdı

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'yi eleştirirken "Atatürk hayatta olsaydı size hayat hakkı tanımazdı" ifadesini kullandı.

Aydın mitinginde konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Muharrem İnce buraya (Aydın) geldi konuştu değil mi? Adnan Menderes'in köyünü de ziyaret etti, değil mi? 27 Mayıs'tan hiç bahsetti mi? Edemez, çünkü Adnan Menderes'i ipe götüren onun zihniyetidir, CHP zihniyetidir.

Birileri ülkemizin sınırlarında aklı sıra kirli oyunlar peşinde. Dün DEAŞ'ın, YPG'nin, PYD'nin, PKK'nın başını ezdik mi? İnlerine girdik mi? El-Bab'da, Cerablus'ta, Afrin'de bizim ciddiyetimizi anladılar mı? Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı Harekatı'yla tarihe yeni zaferler yazdık mı? Bundan sonra da ülkemize, Türkiye'ye yan gözle bakan herkese hak ettiği cezayı veririz.

Atatürk'ün partisinin ne hale düştüğünü görüyorsunuz değil mi? Seçime 5 kala Atatürk'ün posterlerini sağa sola yapıştırıp Atatürk istismarcılığıyla bu ülkeye bir şey kazandıramazsınız. Ne zamandan beri bu ülkede terörün destekçilerinin ayağına gidilir oldu. Atatürk hayatta olsa sizlere hayat hakkı tanımazdı.

Bu adaylardan hangisi açıkça FETÖ'ye, PKK'ya gönül rahatlığıyla karşı çıkıyor, terör örgütü diyor? Kardeşim niye çekiniyorsunuz, niye açıkça bu terör örgütlerine karşı çıkmıyorsunuz, elinizi kolunuzu bağlayan bir şey mi var?