Başbakan’dan çalışanlara bir maaş ikramiye



Hülya Karabağlı - T24 / Ankara



Başbakan Tayyip Erdoğan, 12 Haziran seçimlerinde kazandığı yüzde 50’ye yakın oy başarısında rolü olan genel merkez çalışanlarına bayram yaşattı. Erdoğan, seçim sonuçlarından sonra yaptığı balkon konuşmasında kurmaylarına teşekkür ederken, çalışanlara bir maaş tutarında ikramiye ödenmesi talimatı verdi.Temizlik görevlisinden sekreterine kadar tüm çalışanlara bir maaş tutarında ikramiye ödendi.





Ataş: Kampanya döneminde çok çalışıldı



Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı (SKM) İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş T24’e, partinin ‘aday belirleme’ ve ‘ kampanya’ sürecinde inanılmaz bir tempoda çalıştıklarını söyledi. “Herkes çok çalıştı. Çalışanlar, bu ikramiyeyi hak etti” diyen Ataş, başbakan Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminden bu yana çalışanlarla ilgili aynı hassasiyeti gösterdiğini vurguladı.





