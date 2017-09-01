Başbakan'dan BM'ye Arakan tepkisi: Güvenilirliğiniz sorgulanır hale geldi, bu iş ah vah etmekle olmaz!

Başbakan Binali Yıldırım Myanmar'ın Arakan eyaletinde Rohingyalara yönelik olarak meydana gelen, "şiddet" ve "katliam" olaylarına ilişkin olarak Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrı yaptı. BM'nin güvenilirliğini sorugulanabilir hale geldiğini savunan Binali Yıldırım, "Ah, vah, yapmayın, etmeyin' demekle kalmamalı, bizatihi bu katliama sebep olan Myanmar yönetimine daha etkin tedbirler getirmesi lazım. Aksi halde Birleşmiş Milletler'in güvenilirliği sorgulanabilir hale gelir. Zaten gelmişti, gittikçe alt sıralara düşecektir" ifadesini kullandı.

"Bayramda kırgınlıkların giderilmesi gerektiğini dikkati çeken Yıldırım, "Kırgın olan vatandaşlarımız bunu fırsat bilerek kırgınlıklarını gidersinler. Kardeşliğimizi artırsınlar" dedi.

Bayram namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Bayramda kırgınlıkların yok oluğu, barışın, huzurun kardeşliğin yeşerdiği müstesna günlerdir. Kırgın olan vatandaşlarımız bunu fırsat bilerek kırgınlıklarını gidersinler. Kardeşliğimizi artırsınlar. Bu bayramda sınır kapılarında, yurdun çeşitli yerlerinde milletin huzuru için, ülkenin bekası için gece gündüz demeden mücadele eden bütün güvenlik birimlerimize, askerimize, polisimize, korucularımıza, buradan şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum.

15 Temmuz alçak darbe girişiminde şehit olan tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Dünyanın her bir yanında bu bayramı bayram tadıyla geçiremeyen bütün Müslüman kardeşlerimize Allah'tan yardım diliyoruz.

Tekrar milletimizin bayramı mübarek olsun. Memleketine gidenlere, tatile gidenlere söyleyeceğimiz tek şey var; aman siz siz olun. Kurallara uyun. Yollarda sevincimiz üzüntüye dönüşmesin. Unutmayın yolları kralı olmaz, yolların kuralı olur. Kurallara uyarsak sevdiklerimize çok çabuk ulaşırız."

Soru - cevap

Cuma gününden bu yana 30 bin Arakanlı Bangladeş'e geçti. Bu konudaki girişimler nedir?



Bildiğiniz gibi Arakan'da yaşanan olay yeni değil. Yıllardan beri dini tercihleri dolayısıyla, Müslüman olmaları nedeniyle katledilen kardeşlerimiz var. Zaman zaman olay sakinleşse de bazı zamanlarda da şimdi olduğu gibi şiddet artıyor. Orada masum insanlar ya denizde boğuluyor ya da saldırılar sonucu hayatları yok olup gidiyor. Bu konuda Birleşmiş Milletler'in daha aktif olması lazım. Sadece bir araya gelip "Ah, vah, yapmayın, etmeyin" demekle kalmamalı, bizatihi bu katliama sebep olan Myanmar yönetimine daha etkin tedbirler getirmesi lazım. Aksi halde Birleşmiş Milletler'in güvenilirliği sorgulanabilir hale gelir. Zaten gelmişti, gittikçe alt sıralara düşecektir. Uluslararası toplumun daha aktif olması lazım. Zulüm her kanatta zulümdür. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme rıza göstermek de zulümdür. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de kendi kapasitesinde bir yandan insani yardımlar yapmaya çalışırken diğer yandan bu katliamın durdurulması ve bu insanların üzerindeki baskıların kaldırılması için gerekli çabaları, gerekli girişimleri sürdürmektedir. Gayretlerimiz devam edecektir.

