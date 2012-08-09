Başbakan'dan bakanlıklara VIP uyarısı

Başbakan Erdoğan havaalanındaki VIP salonları için bakanlıklara uyarı yazısı göndererek, "VIP kullanımında genelgeye uyun" denildi.

Esenboğa ve Atatürk Havaalanları'nda yer alan VIP salonlarının liste dışındakiler tarafından sıklıkla kullanılması üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü üzerinden bakanlıklara gönderilen 'uyarı' yazısında "VIP salonlarının kullanımında genelgeye uyulmuyor. Listede yer almayan kişiler bakanlıklar vasıtasıyla salonları kullanıyor. Genelgeye uyun" denildi. Genelgeye uyulmaması halinde VIP'lerin kullanımına ilişkin yeni düzenlemelere gidilebileceği belirtiliyor.



Denetimler sıklaştırıldı



Başbakanlık'tan gönderilen uyarı yazısı üzerine Ulaştırma ve İçişleri Bakanlıkları da VIP denetimlerini sıklaştırdı. VIP salonlarını kimlerin kullanabileceği 2010 yılında çıkarılan bir genelgeyle duyurulmuştu. Genelgeye göre VIP salonlarının kullanımı devlet protokolüne ayrılmıştı. Özel salonları Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakan'ın yanı sıra anamuhalefet lideri, Genelkurmay Başkanı, bakanlar, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları ile milletvekillerinin de aralarında bulunduğu pek çok üst düzey yetkili kullanabiliyor. Bu salonları kullanabilecekler arasında diyanet işleri başkanı, devlet ya da vakıf üniversiteleri rektörleri, büyükelçiler, valiler, TÜBİ- TAK başkanı, DİSK, HAK-İŞ, TESK, TİSK ve TÜRK-İŞ konfederasyonları genel başkanları da yer alıyor. VIP salonlarından ayrıca yabancı devlet ve hükümet erkânı ile uluslararası kuruluşların başkanları ve başkan yardımcıları, genel sekreterleri, NATO başkomutanı, dini liderler de yararlanıyor. Ancak genelge dışında korumalar, işadamları ve gazeteciler de VIP salonunu sıklıkla kullanan gruplar arasında yer alıyor.