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Başbakan’dan Bahçeli’ye kimlik jesti

Yıldırım, yeni kimlik kartını Bahçeli'ye verdi

16 Ocak 2017 00:41

Başbakan Binali Yıldırım, Meclis'teki anayasa görüşmeleri sürerken, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Yıldırım, Bahçeli'ye yeni dijital kimlik kartını verdi.

 Yıldırım, anayasa değişiklik teklifinin 17'nci maddesi oylandıktan sonra sürpriz yaparak Genel Kurul salonundan muhalefet kulisinin olduğu bölümden çıkarak ayrıldı. Muhalefet kulisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile karşılaşan Yıldırım, bir süre Bahçeli ile sohbet etti. Yıldırım, Meclis lokantasına kadar Bahçeli ile birlikte geldi. İki lider lokanta kapısında ayrılarak başka salonlarda yemek yemeyi tercih etti.

Meclis lokantasına kadar Bahçeli ile yürüyen Yıldırım, MHP liderine jest yaparak yeni basılan dijital kimlik kartını Bahçeli'ye verdi. Bahçeli'nin de, akıllı kimlik kartını kendisine elden veren Başbakan Yıldırım'a teşekkür ettiği öğrenildi.

Başbakan Yıldırım, Meclis Lokantası'nın kapısına kadar MHP lideri Bahçeli ile beraber yürüken, yemeği ise eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile beraber yedi. Yemeğin ardından Yıldırım ve Davutoğlu bir müddet beraber yürüdü. Yıldırım, daha sonra iktidar kulusinin bahçesindeki çay ve sigara içilen kabine giderek milletvekiilkeriyle sohbet etti.

 

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