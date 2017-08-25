Başbakan'dan Bahçeli'ye: Irak'ın parçası olan bir bölgesel yönetim; bu savaş nedeni olmaz

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumuna ilişkin "Savaş sebebi" sözleriyle ilgili "Savaş devletler arasında olur, biz bunları devlet olarak tanımıyoruz. Bir devlet bize kafa tutar, egemenlik haklarımıza karşı hareket içinde olursa bizim için savaş sebebidir. Ama burada Irak'ın parçası olan bir bölgesel yönetim var. Bu savaş nedeni olmaz. Ama Kuzey Irak yönetiminin bu yanlışta ısrar etmesinin anlamı yok" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın Afrin ve İdlib'e genişleyeceği iddialarını da şu sözlerle yanıtladı:



"Durup dururken bir yere saldıracak değiliz. Bir yere operasyon davulla zurnayla yapılmaz. Taktik hazırlığı ve planlama süreci olur. Başka ülkenin topraklarına girmenin uluslararası istişareleri, hukuki zemini olması ve meşru mazaretin olması lazım."