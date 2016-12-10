Başbakan'dan Bahçeli'ye anayasa değişikliği teklifi teşekkürü

Başbakan Binali Yıldırım, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak 'katkılarından' dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

AKP ile MHP açıkladı; partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişikliği teklifinde neler var?

Başbakan şunları söyledi:

316 milletvekilimizin imzasının olduğu anayasa değişikliği teklifimizi TBMM'ye sundular. Çalışmaların bu safhaya gelmesinde MHP'nin çok büyük katkısı var. Bütün emeği geçen AKP ve başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere MHP'den arkadaşlara teşekkür ediyorum.

Titiz, yoğun bir çalışma sonucu sınırlı diyebileceğimiz bu anayasa değişikliği teklifini hazırladık. Bundan sonra iş Meclis'te. Meclis önce komisyonda görüşecek, daha sonra anayasada belirtilen esaslara uygun olarak Genel Kurul görüşmeleri tamamlanacak. 330 ve üzerinde kabul oyuyla geçmesi halinde tamamı oylanacak ve referandum için gün sayacak. Milletin vereceği karar, başımızın gözümüzün üstünde olacak.

Arkadaşlar içerikle ilgili pazar günü öğlen saatlerinde çok kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. O yüzden ayak üstü şu var bu var diye söylemem eksik bilgi vermek olur. Getirilen değişiklik teklifinde bir esas maddeler var bir de uyum maddeleri, geçici maddeler ve geçiş hükümleri var.

Hem yürütme, hem meclis güçleniyor

Şöyle söylemek lazım toplam 21 madde. Bu 21 maddenin yanılmıyorsam 18'i esas maddelerden oluşuyor. Diğerleri de geçiş, uyum ve geçici maddelerden oluşuyor. Ne var? Belli başlı yargının tarafsız olduğu anayasada yazıyor ama biz bağımsız ve tarafsız yargıya vurgu yapıyoruz. Başlangıçta MHP, AK Parti ve CHP'nin birlikte çalıştığı ve uzlaşmaya vardıkları 7 maddeden en az 5'i de yer alıyor. CHP'nin de mutabık olduğu maddeler var. Bunlar askeri yargının kaldırılması, yargının bağımsız ve tarafsız olması. Milletvekili sayısı 600'e çıkıyor. En önemli düzenlemeler yasama ve denetlemeye yönelik çalışmalarla Meclis sürdürülüyor.

Her türlü düzenlemeyi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapar hale geliyor. Bu da hem Meclis'i hem yürütmeyi güçlendiriyor. Hepsinden daha önemlisi getirilen bu değişiklikle koalisyonlar dönemine son veriliyor. Sürekli güçlü iktidar çıkaran bir süreci başlatmış oluyoruz. Ülkemize milletimize yapılacak bu değişikliğin hayırlı olmasını diliyorum.



