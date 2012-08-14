Erdoğan, 'Aselsan ölümleri araştırılsın' talimatı verdi

İntihar ettiği iddia edilen 3 mühendisin ölümü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile araştırılacak.

Başbakanlık Teftiş Kurulu, 2006 ve 2007'de intihar ettiği iddia edilen mühendislerin ölümünü soruşturacak.

İntihar ettiği gerekçesiyle ölümü hakkında takipsizlik kararı verilen Aselsan mühendisi Hüseyin Başbilen'in ailesinden gelen mektup üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbilen'in ölümüyle ilgili şüphenin ortadan kaldırılmasını istedi.

F-16 ve milli tank projeleri üzerinde çalışan Başbilen, Ağustos 2006'da aracı içinde bilekleri ve boğazı kesilmiş halde bulunmuştu.

Aselsan'ın yan kuruluşu MİKES'te yine F-16 ve savaş uçakları üzerine çalışan Halim Ünal ise, Ocak 2007'de başından vurulmuş halde bulundu. Bundan yalnızca 9 gün sonra, Aselsan’da görevli bir başka mühendis Evrim Yançeken'se oturduğu binanın 6. katından düştü. Bu 2 dosya da "intihar" kararıyla kapatıldı.

Başbakanlık Teftiş Kurulu, Başbilen'le birlikte Ünal ve Yançeken'in ölümlerini de inceleyecek. (ntvmsnbc)