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Başbakan'dan anayasa yorumu: Konuşanlar, bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar

"İnşallah milletimiz de bu mücadeleyi 'evet' oyuyla taçlandıracak"

21 Ocak 2017 20:59

Anayasa değişikliği hakkında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Konuşanlar, senaryo yazanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar, bir kez daha tuş oldular. İnşallah milletimiz de bu mücadeleyi 'evet' oyuyla taçlandıracak" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Konuşanlar, senaryo yazanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar, bir kez daha tuş oldular. İnşallah milletimiz de bu mücadeleyi 'evet' oyuyla taçlandıracak, Türkiye yeni bir döneme girecek. Bir kez daha bu önemli kararın verilmesinde emeği geçen bütün kardeşlerimi, başta Sayın Cumhurbaşkanımızı olmak üzere tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. 7 Şubat'ta enerji dolu, dipdiri olarak meydanlara inmek için sabırsızlanan bir grubu karşımda görmek istiyorum" diye konuştu.

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