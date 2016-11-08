Başbakan'dan 'anayasa' açıklaması: Bu hafta son şeklini vereceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, yeni anayasa değişikliği çalışmalarında sona gelindiğini belirterek "Anayasa değişikliği konumuz da var biliyorsunuz, bu hafta yeni bir adım atıyoruz. Bu hafta siyasi partilerle görüşmelerimizi tamamlayıp son şeklini vereceğiz. İnşallah değişikliği gerçekleştirir, bu tartışmayı da gündemden çıkarırız" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından ilgili bölümü şöyle:

Türkiye'de 15 Temmuz'dan sonra bir değerlendirme kuruluşu notunu alelacele düşürdü. Bu not düşürmenin teknik, ekonomik, bilimsel bir tabanı yoktu. Şimdi, aynı değerlendirme kuruluşu S&P notu tekrar olumlu yönde düzeltti. Bu bir yanlışlıktan dönülme adına olumlu bir adımdır ama yeterli değildir. Türkiye bu seviyelerin çok çok üzerindedir. Bu alınan karar alelacele alınmış siyasi bir karar niteliğindedir demiştik, inşallah bundan sonraki kararlarında da aynı basireti göstermeye devam ederler. Şu iki hususa da değinip sözlerime son vermek istiyorum;

1) Bu toplantıdan sonra kapalı grup toplantısında 2017 bütçesi için kapsamlı bir sunum yapılacak. Milletvekillerimiz burayı terk etmesin, Maliye Bakanımızın sunumunu da sonuna kadar izleyin.

2) Bugün bu toplantıdan sonra Doğu ve Güneydoğu'da teröre bulaşan belediyelerin yerine yenileri atandı. Arkadaşlarımız göreve geldikleri andan itibaren büyük bir çabayla vatandaşlarımızın işiyle gücüyle meşgul olmaya başladılar ve kısa sürede güven kazandılar. Onları bugün Ankara'da kabul edeceğiz ve kendilerine senelerdir ihmal edilen şehirlerin meselelerini anlatacağız ve bu konuda daha fazla nasıl çaba gösterirler, ihtiyaçları nedir bunu konuşacağız.

Anayasa değişikliği konumuz da var biliyorsunuz, bu hafta yeni bir adım atıyoruz. Bu hafta siyasi partilerle görüşmelerimizi tamamlayıp son şeklini vereceğiz. Bu değişikliği gerçekleştirir, inşallah bu tartışmayı da gündemden çıkarırız. Millet yaşam kalitesinin artırılmasını, güvenliğin sağlanmasını, geleceğine ne gibi yatırım yapılacağını öğrenmek istiyor.



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