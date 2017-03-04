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Başbakan'dan Almanya'daki programını iptal eden Baykal'a teşekkür

"Türk ve Alman bakanlar bir araya gelecek

04 Mart 2017 19:19

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal, Almanya'nın Filderstadt kentinde yarın yapacağı 'referandumda Hayır' konulu toplantıya katılmaktan vazgeçmesiyle ilgili olarak,  "Türkiye'ye karşı böyle bir tutum ortaya konmasına tepki olarak bu kararı da almış olabilir. Tabii ki eğer böyleyse, Sayın Baykal'a teşekkür ederiz" dedi.

Yıldırım, Alman mevkidaşı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak da "Kısıtlamaları konuştuk" dedi. Yıldırım, Türk ve Alman bakanların bir araya geleceğini açıkladı.

Kırşehir mitingi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım şunları söyledi:

"Merkel ile görüşmem iyi ve verimli geçti. Bundan sonraki programlar için farklı bir yol izlenecek. Planladığımızdan uzun bir görüşme oldu. İki ülkenin bakanları bir araya gelecek"

Yıldırım'ın mitingini yarıda kesen telefon:

Deniz Baykal da bugün Almanya programlarını iptal ettiğini açıkladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Onun kararı. Tabii ki belirsizlik olunca, Sayın Baykal ne sebeple iptal etti bilmiyorum ama orada tatsız bir durumla karşılaşmaması için böyle bir karar almış olabilir veya Türkiye'ye karşı böyle bir tutum ortaya konmasına tepki olarak bu kararı da almış olabilir. Tabii ki eğer böyleyse, Sayın Baykal'a teşekkür ederiz"

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’nın Gaggenau kentinde konuşmacı olarak katılacağı referandum etkinliği güvenlik ve altyapı gerekçesiyle belediye tarafından iptal edilmişti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de Köln’de katılacağı etkinlik için belediye salon vermemişti.

Yıldırım, kürsüde şarkı söyledi: 

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Binali YıldırımAngela Merkel

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