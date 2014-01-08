Başbakan Alaattin Çakıcı'ya dava açtı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a "Tehdit ve hakaret" içeren mektup gönderdiği öne sürülen İzmir’de kaldığı cezaevi müdürü Ayhan Çapacı’ya silahlı saldırı düzenlenmesini azmettirdiği iddiasıyla Adana’daki F Tipi Cezaevi’ne nakledilen Alaattin Çakıcı hakkında dava açıldı.

Alaattin Çakıcı, iddiaya göre, 3 Ekim 2013’de, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e mektup gönderdi.

Adana Adli Sarayı’ndaki postaneden gönderilen mektupta hakaret ve tehdit içeren sözler olduğu iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Zafer Akpınar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, yaklaşık 3 ay süren soruşturma ardından Çakıcı hakkında, ’Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, tehdit’ suçlarından toplam 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara 21’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesinde, şüpheli Alaattin Çakıcı’nın kendi el yazısıyla savcılığa gönderdiği ifadesinde suçlamayı kabul ettiği bildirildi. Sanık Çakıcı’nın soruşturma savcısına gönderdiği 3 sayfalık ifadesinde "Yıllardır, mahkemelerde, savcılıklarda vermiş olduğum ifadelerimde zaman zaman Rizeli Tayyip Erdoğan’la ilgili sözlerim kayıt altına alınmıştır. Bazen de cezaevlerinden kendisine ve bazı bakanlara UYAP üzerinden dilekçe ve fakslar gönderdim. Ne söylemiş isem sözlerimin arkasındayım" dedi.

Çakıcı’nın yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak.