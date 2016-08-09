Başbakan'dan, AKP grubundaki 'idam' sloganlarına cevap: O teröristbaşı hak ettiği cezayı alacak!

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in Türkiye'ye getirileceğini söyledi. Yıldırım, AKP grubunda partililerin "İdam, idam" sloganlarına "O teröristbaşı hak ettiği cezayı mutlaka alacak" karşılığını verdi.

Başbakan Yıldırım, Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne ilişkin olarak, "Cumhur oradaydı, cumhurun reisi, başkomutan da oradaydı. Biz, hepimiz oradaydık. CHP’si, MHP, onların saygıdeğer genel başkanları ve parti mensupları oradaydı. Orada hepimiz İstanbul kadar muhteşemdik" diye konuştu.

Yıldırım, 15 Temmuz sonrası Gülen cemaatine yakın olduğu öne sürülen bazı sosyal medya hesaplarından ortaya atılan "14 Ağustos'u bekleyin" mesajlarına ilişkin olarak, "FETÖ '14 Ağustos’u bekleyin' diyor çünkü 14 Ağustos AK Parti’nin Türkiye’ye efsaneler yazan AK Parti’nin 15. kuruluş yıl dönümü" ifadesini kullandı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

7 Ağustos bir milattı. İstanbul’da, Anadolu’nun her köşesinde beraberdik. İstiklal ruhu oradaydı, Çanakkale oradaydı, Abdülhamid de oradaydı, Atatürk de oradaydı, Nazım da oradaydı. Cumhur oradaydı, cumhurun reisi, başkomutan da oradaydı. Biz, hepimiz oradaydık. CHP’si, MHP, onların saygıdeğer genel başkanları ve parti mensupları oradaydı. Orada hepimiz İstanbul kadar muhteşemdik. İstanbul’da ve bütün Türkiye’de hep birlikte dünyaya bir mesaj verdik. O mesaj, “Devletimiz milletimize aittir ve milletimiz birdir.”

Eli kanlı darbecileri görmezden gelenler nihayet Türkiye’nin sesini duyabildiler. Bedduacı terörist başı da, onu kan dökmeye azmettirenler de dün Türk milletinin ihtişamını gördüler. Eşine rastlanmayan bir direniş ruhu ayağa kalktı.

O er meydanında bir olduk, iri olduk, diri olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Demokrasi ve hukuk için, istiklal ve özgürlük için, devlet olarak, millet olarak, hükümet olarak ve muhalefet olarak hep oradaydık. Yan yana, omuz omuza, demokrasinin yanında, Türkiye düşmanlarının karşısındaydık. Şimdi daha güçlüyüz, daha kudretliyiz.

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat darbelerini içimiz kan ağlayarak hatırlıyoruz. 15 Temmuz’da, 7 Ağustos’ta darbeler defterini açmamak üzere kapattık. 15 Temmuz’da demokrasi destanı yazanlar, 7 Ağustos’ta yeni bir destan daha yazdı.

O terörist başı buraya getirilecek. (İdam sloganları) O adam hak ettiği cezayı mutlaka alacak. O eli kanlı katilden mutlaka hesap sorulacak. Buradan bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanı’na, CHP Genel Başkanı’na ve MHP Genel Başkanı’na bir kez daha teşekkür ediyorum.

(Feto gelecek, hesap verecek sloganları) Evet gelecek, hiç şüpheniz olmasın. Bir yandan demokrasi nöbeti, bir yandan iş güç, hayat devam ediyor. Daha fazla çalışacağız, ülkemiz üzerinde oyun kuranların oyununu boşa çıkaracağız. Bildiğiniz gibi CHP ve MHP genel başkanlarıyla görüşmeler yaptık. OHAL boyunca yaptığımız KHK’larla ilgili bilgilendirdik. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ni kabul ettik. Darbe girişimine karşı AB’den yükselen cılız kınama tonlarına vurgu yaptık.

Türkiye’nin dostluğu herkes için hayati derecede önemlidir. Türkiye’nin önünde açılan çok daha büyük yeni kapılar var. Bugün Cumhurbaşkanımız bakan arkadaşlarımızla, geniş bir işadamı heyetiyle Rusya’ya gidiyor.

15 Temmuz gecesini kanlarıyla aydınlatan bütün şehitlerimizi, bölücü teröre karşı gözünü kırpmadan hayatını veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ey aziz şehitlerimiz, yolunuz yolumuzdur. Yurdumuza alçakları uğratmadınız.

Ruhunu 1 dolara satan müptezellere ülkemizi teslim etmeyeceğiz. Demokrasi için, hukuk için, istiklal için meydanlara koşanlar yenilmedi, asla yenilmeyecek. Darbeciler kaybetti, Türkiye kazandı. Paralel kaybetti, hukuk devleti kazandı. Birlikte başardık, birlikte destan yazdık. Türkiye’yi daha ileri, daha kalkınmış bir ülke haline getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı nöbete devam dedi, devam değil mi arkadaşlar.

Darbe günü herkes panik olacak, kıtlık olacak, para çekme makinalarında para kalmayacak diye propaganda yaptılar. O gün hiçbir sıkıntı yaşanmadan devam etti. Borsa saldırıya rağmen çalıştı. Merkez Bankası piyasaya para bile sürmedi. Hem darbeyi önledi, hem de piyasaya para verdi. Böyle milletin alnından öpülür. Darbeden sonraki 10 günde, 11 milyar doları Türk parasına çevirerek kan verdiniz, can verdiniz. Dolar kuru, Euro, bütün kurlar sadece uçak krizinde meydana gelen dalgalanmayı gördü. Borsa yükselmeye devam ediyor. Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Konut kredilerinde faizi düşürmek için çalışmalara başladık. Tüketici kredilerinde taksit sayısını artıracağız. Vatandaşlarımızın ödeme şartlarını daha da rahatlatacağız. Öğretmen, polis adaylarımıza müjde veriyorum. Önümüzdeki günlerde MEB yeni öğretim yılı için 15 bin sözleşmeli öğretmen alacak. Ayrıca, İçişleri Bakanlığımız 10 bin yeni polis alacak. Gençlerimizi bu şerefli mesleğe gitmeleri için çağrı yapıyorum.

Ekonomi yönetimimiz, tasarrufları artırmak, ihracatı teşvik için yeni kararlar aldı. Yatırımcı önündeki engelleri kaldırıyoruz. Bireysel emeklilik sistemini otomatik hale getiriyoruz. Plan Bütçe Komisyonu'na geliyor. Böylece bu sistemle önümüzdeki yıllarda en az 90 milyar tasarruf sağlayacağımızı hesap ediyoruz. Tasarrufları artırmak, büyük yatırımlar için Türkiye Varlık Fonu'nun kurulması için tasarıy Meclis'e gönderdik.

FETÖ “14 Ağustos’u bekleyin” diyor çünkü 14 Ağustos AK Parti’nin Türkiye’ye efsaneler yazan AK Parti’nin 15. kuruluş yıldönümü.