Başbakan'dan Âkil İnsanlara 'İmralı ve Kandil'e gitmeye gerek yok' uyarısı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "BDP heyetleri zaten İmralı'ya gidiyor" diyerek Âkil İnsanlar'ın İmralı veya Kandil ziyaretlerine vize vermedi.

Başbakan Erdoğan’ın akil insanlar komisyonu üyeleri ile yaptığı ilk toplantıda önce soru yöneltmek isteyenlerin isimleri alındı. Adını yazdıran 15 kişi daha sonra söz alarak görüşlerini ve sorularını yöneltti. Başbakan ise bütün soruları net etti ve tek tek yanıt verdi.

Kemal Göktaş'ın Vatan'daki haberine göre, Öcalan’ın doğum gününde Halfeti’de toplananlara İmralı’dan gönderdiği mesajını okuyan Zübeyde Teker, Başbakan’ın sorunu “terör sorunu” olarak ifade etmesinin Kürtlerde güvensizlik yaratağını söyledi. KESK Başkanı Lami Özgen de Kürt sorununun tarihsel boyutuna işaret ederek “terör” kavramına indirgenemeyeceğini savundu. Sorunun birçok boyutu olduğunu kabul ettiğini söyleyen Başbakan Erdoğan ise yasalardaki terör tanımını esas alarak konuştuğunu ve buna göre işlem yaptıklarını söyledi. Sorular arasında “akil insanlar heyeti içinden belirlenecek bir grubun Kandil ve İmralı’ya gidip gitmeyecekleri” de yer aldı. Erdoğan bu soruya “BDP heyetlerinin zaten İmralı’ya gittiğini, akil insanların bu tür bir ziyaretine gerek olmadığı” yanıtını verdi.



'Temsilcimiz değilsiniz'



Toplantıda, çalışma programı ile ilgili herhangi bir belirleme yapılmadığı ve bunun tamemen heyetlere bırakıldığı belirtildi. “Parti veya hükümet temsilcisi değilsiniz” denilen bilgilendirmede, heyetlerin çalışma biçimlerine ve içeriklerine hiçbir şekilde karışılmayacağı ifade edildi. Üyelere bilgi veren Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı yetkilileri de heyetlere “lojistik destek vereceklerini”, uçak, otel, otobüs gibi masrafların karşılanacağını belirtti.



'Barışın önemini halka anlatacağız'



Âkil İnsanlar İç Anadolu Bölge Grubu üyesi Prof.Dr. Doğu Ergil, “Her grubun kendine özgü vereceği karar ve çalışma yöntemi olacak” dedi. “Akil İnsanlar içinde barış sürecini şiddetle destekleyen ve biraz daha ihtiyatlı olanlar bulunduğunu söyleyen Prof. Ergil, şöyle devam etti: “Bizim görevimiz halkımıza barışta tüm Türkiye’nin kazanacağını, savaşta ise ülke olarak kaybedeceğimizi anlatmak olacak. Amacımız barışın sağlanması ve demokratikleşme yolunda sıçrama yapmak” dedi.