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Başbakan'dan AB'ye: 23 ve 24. fasılları açın, adalet ve basın özgürlüğünü konuşalım

"Sanki Türkiye'de basına kasıtlı bir duruş varmış gibi sonuç ortaya çıkarılmaya çalışılıyor"

17 Şubat 2017 17:54

Başbakan Binali Yıldırım,  Türkiye'de basın faaliyetleriyle ilgili kasıtlı bir duruş varmış gibi sonuç ortaya çıkarılmaya çalışıldığının altını çizerek, hükümete yönelik yapılan basın eleştirilerine "Basın özgürlüğü eleştirilerine ilişkin olarak, "Basın özgürlüğü evrensel bir haktır. Bu hakları Türkiye'de herkes sonuna kadar kullanıyor. Kullanmaya devam edecek. Sanki Türkiye'de basına kasıtlı bir duruş varmış gibi sonuç ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Ben bu iddiada bulunanlara şunu teklif ediyorum. Basın özgürlüğü Avrupa için çok önemli. 23-24. fasıllar AB üyeliği için adalet ve medya ile ilgili fasılları AB açsın, biz de cevabını verelim" değerlendirmesini yaptı.

Malta'da ortak basın toplantısında konuşan Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

"Şimdi tabii, basın özgürlüğü, gazeteciler falan. Basın özgürlüğü evrensel bir haktır. Genelde, insanların görüşlerini ifade etmeleri evrensel bir haktır. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hakları Türkiye'de herkes sonuna kadar kullanıyor. Kullanmaya devam edecek. Basın özgürlüğü, gazetecilik ayrı bir şey. Basın özgürlüğü kisvesi altında terör faaliyetlerinde olmak ayrı bir şey. Bizim bunlarla mücadelemiz var. Basın özgürlüğü ve basın faaliyetiyle ifade edilmiş bir şey değil.

Sanki Türkiye'de basına kasıtlı bir duruş varmış gibi sonuç ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Ben bu iddiada bulunanlara şunu teklif ediyorum. Basın özgürlüğü Avrupa için çok önemli. 23-24. fasıllar AB üyeliği için adalet ve medya ile ilgili fasılları AB açsın, biz de cevabını verelim. Hariçten gazel okumakla olmaz. Biz gerçek bir teklif yapıyoruz. Malta'nın dönem başkanlığı içerisinde bu fasıllar açılsın. Ne düşünüyorlarsa hepsini görüşmeye, konuşmaya varız. "

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