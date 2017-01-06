Başbakan'dan ABD Büyükelçisi'ne: Giderayak zevzeklik yapmış!

Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam saatlerinde ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma tepki gösterdi.

Büyükelçilik, 12 Mart 1971 darbesinden sonra askerlerin Başbakanlığa taşımasından sonra "Balyoz" harekâtını başlatan, 19 Temmuz 1980’de suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Prof. Nihat Erim’in dönemin ABD Başkanı Richard Nixon ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Başbakan Yıldırım, bu paylaşım hakkında ne düşündüğü sorusuna, "Nereden aklına gelmiş giderayak, hangi mesajı verdiği önemli. Altında mesaj yoksa zevzeklik yapmış" karşılığını verdi.

Nihat Erim’in ABD Başkanı’yla yaptığı görüşmenin fotoğrafı 1972 yılına ait. Erim’in ABD ziyaretinin yıl dönümü olmamasına rağmen yapılan bu paylaşım tartışma yarattı.