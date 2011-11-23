Başbakan'dan 8 ay içinde iki farklı bedelli açıklaması







Ahmet Küçük - T24





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, mart ayında yaptığı Rusya gezisi dönüşünde "dövizle askerlik" ve "bedelli askerlik" konuları hakkında, "böyle bir düşüncelerinin olmadığını" söylemişti. Erdoğan, "Eğer referanduma gitme durumu olursa, biz kalkarız böyle bir süreyi referanduma taşırız ki halkımız bunun kararını versin. Çünkü ben şahsen böyle bir sorumluluğun altına Tayyip Erdoğan olarak giremem” yorumunda bulunmuştu.









Başbakan Erdoğan dün AKP Grup toplantısında "bedelli askerlik" ve "dövizle askerlik" şartlarını açıkladı. Erdoğan, geçtiğimiz mart ayında Rusya gezisi kapsamında ziyaret ettiği Tataristan seyahati dönüşünde CHP'nin bedelli askerlik teklifine olumsuz yaklaşmıştı.



Erdoğan, CHP’nin bedelli askerlik teklifine ilişkin, “Eğer referanduma gitme durumu olursa, biz kalkarız böyle bir süreyi referanduma taşırız ki halkımız bunun kararını versin. Çünkü ben şahsen böyle bir sorumluluğun altına Tayyip Erdoğan olarak giremem” dedi.



CHP'nin teklifi için “Bunun neresi proje? Böyle bir proje mi olur?” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Biz çoktan hallederdik'



“Ayaküstü yolda giderken proje açıklanır mı? Kiminle oturulmuş, kiminle konuşulmuş, ne yapılmış? Bir defa sokakta bakıyorsunuz birileri bir şeyler söylüyor. Bedelli askerlik gelecek mi gelmeyecek mi, bedelli askerlik olur mu olmaz mı, bu ne getirir ne götürür? Şu anda halkımızın bu noktadaki tavrı nedir, ne değildir? Bu ülkede parası olan var, olmayan var. Şimdi siz kalkıp da parası olana bedelli askerlik, ’buyur kullan’ diyeceksin, parası olmayan, ‘o da gitsin askerliğini yapsın’ diyeceksin. Bunu adalet terazisine oturtmak zorundasınız. Bu eğer o kadar rahat bir şey olsaydı, benim vatandaşımın, halkımın belli bir kesimini mağdur etmeyeceğini biz bilseydik, buna inansaydık, biz bunu çoktan hallederdik" dedi.

'Gündemde yok'



Başbakan Erdoğan'ın, bedelli askerlik konusu için "Bizim şu anda gündemimizde böyle bir durum yok. Uçakta arkadaşlar sorduklarında da kendilerine ben şunu söyledim; gerçekten böyle bir konunun üzerinde durulması gerekiyorsa biz bunu seçimlerden sonra, bu anayasa meselesinde dahil olmak üzere eğer referanduma gitme durumu olursa, biz kalkarız böyle bir süreyi ancak referanduma taşırız ki halkımız bunun kararını versin" demesine rağmen, dünkü grup toplantısında, "Bedelli askerlik 9 yıl boyunca bizim gündemimizde oldu. Bu konuda şartların oluşmasını dikkatle gözledik. Bunun ilgili kurumlarla istişaresini hep yaptık. Asker sayımızı dikkate aldık. Bu tasarıyı hazırlamamız uzun bir çalışmanın neticesidir. Uygun ortamın uygun şartların oluşmasını bekledik" dedi.

'Parası olan var, olmayan var'



Daha önce "izbe yerledeki vatandaşım onlar bu işe hiç sıcak bakmıyor" diyen Erdoğan, "Beklentiler var. Bir an önce bitirip o beklentileri karşılarız, bir rahatlama sağlarız" dedi.



Başbakan Erdoğan, daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:



"Ben şahsen böyle bir sorumluluğun altına Tayyip Erdoğan olarak giremem. Çünkü parası olan var, parası olmayan var. Parası olan bastıracak parayı askerlikten kurtulacak, parası olmayan gidecek askerlik yapacak. Kimlerle görüştüysem ben, kenar köşedeki izbe yerlerdeki vatandaşım onlar bu işe hiç sıcak bakmıyor. Biz yola çıkarken kimsesizlerin kimi olarak çıktık. Sessiz yığınların sesi olarak çıktık. O zaman sormamız lazım, ona göre de adımımızı atmamız lazım."



